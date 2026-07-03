Volkswagen Amarok Dark Label, il pickup punta sul nero: motore V6 diesel e dettagli unici

Volkswagen annuncia per il mercato italiano l'arrivo di una nuova versione speciale del pickup Amarok. Si chiama Dark Label ed è proposta con una motorizzazione V6 diesel.

Il pickup si veste di nero o quasi

Questa edizione speciale è disponibile esclusivamente nelle tre tinte esterne scure Midnight Black metallizzato, Dark Grey metallizzato oppure Bright Blue metallizzato. Amarok Dark Label si riconosce per una serie di elementi esterni dedicati che rendono il suo look più aggressivo.

Davanti, per esempio, troviamo la griglia di colore nero, come anche la protezione sottoscocca, gli specchietti esterni, le pedane e le maniglie.

Amarok Dark Label, cassone

Di profilo, il pickup mostra scritte dedicate, cerchi in lega da 20 pollici in nero opaco, vetri privacy con finestrini posteriori oscurati, montanti B in nero opaco e barre sul tetto. Al posteriore, invece, possiamo notare la presenza di un paraurti di colore nero, i gruppi ottici oscurati, la styling bar di colore nero opaco a polvere, il lunotto scuro e una maniglia del portellone anch’essa nera. Sulla carrozzeria troviamo anche il badge V6.

Il modello speciale Dark Label è già dotato di serie di fari a LED Matrix.

Interni più curati

Amarok Dark Label offre anche alcune novità per quanto riguarda l'abitacolo. Gli interni sono valorizzati da sedili in ArtVelours scuro, pannelli della portiera neri, console centrale e rivestimento del tetto in Ebony Black. Il volante in pelle con logo Dark Label e i tappetini in velluto con scritta Dark Label nella parte anteriore completano la personalizzazione.

La tecnologia ovviamente non può mancare e centralmente sulla plancia troviamo un display verticale da 12 pollici del sistema infotainment. Dietro al volante multifunzione c'è poi il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.

Motore V6 diesel

Questa versione speciale ovviamente mantiene inalterate tutte quelle caratteristiche che fanno apprezzare Amarok.

In Europa, Amarok è progettato come pickup a quattro porte con doppia cabina. Con una lunghezza di 5.350 mm e un passo di 3.270 mm, offre ampio spazio per gli occupanti e un’ottima capacità di carico.

Amarok Dark Label, interni

Grazie a una portata utile di 1,09 tonnellate, una capacità di traino massima fino a 3,35 tonnellate (a seconda della variante, del mercato e dell’equipaggiamento) e a un vano di carico ottimizzato, Amarok può essere utilizzato sia in ambito professionale e sia nel tempo libero.

Il pickup è disponibile con cambio automatico a dieci marce, abbinato a una trasmissione 4MOTION con riduttore.

Prezzo

Volkswagen Amarok Dark Label si può acquistare a partire da 60.930 euro IVA esclusa (75.167,88 euro chiavi in mano).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026