Gruppo Volkswagen, ecco le elettriche più vendute nel 2026: Skoda Elroq davanti a tutti

In Europa il mercato delle auto elettriche sta crescendo ma non come si pensava in passato. In ogni caso, le vendite di veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen nella prima parte de 2026 mostrano un risultato positivo, almeno nel Vecchio Continente. Numeri alla mano, da gennaio a giugno, globalmente il Gruppo Volkswagen ha consegnato 438.500 veicoli elettrici, pari a un calo del 6%. Invece, guardando alla sola Europa la crescita è stata dell'8,4% Risultato che però non ha permesso di compensare il forte calo negli Stati Uniti e in Cina.

Complessivamente, nel primo semestre del 2026 il Gruppo Volkswagen ha consegnato 4,13 milioni di veicoli. La crescita registrata in Sudamerica (+8%), Europa occidentale (+3%) ed Europa centrale e orientale (+7%) ha compensato solo in parte il calo significativo registrato in Cina (-26%), determinato dall’andamento complessivo del mercato; il Nordamerica, grazie a una crescita dell’8% nel secondo trimestre, ha registrato solo un lieve calo nel semestre complessivo (-3%).

Tornando all'Europa, quali sono i modelli elettrici più venduti all'intero dei diversi marchi del Gruppo Volkswagen? A quanto pare, la Skoda Elroq è diventata una vera e propria best seller.

Le auto elettriche più vendute da gennaio a giugno 2026

Dopo la Skoda Elorq, troviamo la Volkswagen ID.4 (i numeri includono anche la ID.5). Modello che si sta apprestando a ricevere un restyling che potrebbe dare un ulteriore impulso alle vendite.

Skoda Elroq, la prova su strada

Terzo gradino del del podio per un'altra Skoda e cioè la Enyaq (i numeri includono anche la Coupé). Ecco la classifica.

Skoda Elroq: 59.900

Volkswagen ID.4/ID.5: 53.700

Skoda Enyaq (including Coupé): 48.300

Volkswagen ID.3: 44.400

Audi Q4 e-tron (SUV/Sportback): 33.800

Audi Q6 e-tron (SUV/Sportback): 31.900

Volkswagen ID.7 (including Tourer): 29.500

Volkswagen ID. Buzz (including Cargo): 27.200

CUPRA Born: 20.800

Audi A6 e-tron (Avant/Sportback): 18.400

Le prospettive di crescita sono interessanti. Infatti, nel secondo trimestre, gli ordini di veicoli elettrici in Europa sono aumentati di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; in particolare, la gamma di auto elettriche più piccole lanciata di recente, che comprende Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq e CUPRA Raval, sta riscuotendo un buon successo, con oltre 54.000 unità ordinate.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/07/2026