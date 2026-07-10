Volkswagen Tiguan Edition 20: la serie speciale celebra i 20 anni del SUV

Volkswagen Tiguan è un modello di grande successo per la casa automobilistica tedesca che da quando ha debuttato per la prima volta nel 2007, è stato venduto in ben 9 milioni di unità. La Tiguan è costantemente il modello più venduto del Gruppo Volkswagen dal 2017. Per celebrare i 20 anni di successi di questo SUV, Volkswagen ha svelato la nuova Tiguan Edition 20. Si tratta di un modello celebrativo con allestimento esterno R-Line, una nuova colorazione e una serie di dettagli esclusivi.

Volkswagen Tiguan Edition 20

Un modello per celebrare i successi del SUV

La nuova Volkswagen Tiguan Edition 20 si basa sull'allestimento Life e combina la sua ricca dotazione di serie con elementi estetici R-Line e dettagli esclusivi. Modello che si riconosce grazie alla nuova vernice metallizzata Maple Red creata appositamente per questa versione speciale del SUV.

La caratterizzazione estetica continua con listelli decorativi per il paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria, finestrini laterali oscurati, badge Edition 20, cerchi in lega Coventry da 19 pollici, cuciture decorative rosse sul cruscotto, sui pannelli delle portiere, sui rivestimenti dei sedili e sui tappetini, volante con il logo Edition 20 e rivestimenti per sedili anteriori e posteriori dal design dedicato.

Volkswagen Tiguan Edition 20, interni

Motori

Per il modello celebrativo, sono ordinabili tutte le motorizzazioni disponibili per la Tiguan Life a partire dal motore benzina da 110 kW/150 CV.

Martin Sander, membro del Consiglio di Amministrazione Volkswagen responsabile delle vendite, ha voluto commentare così il lancio di questo modello celebrativo che festeggia un'icona della casa automobilistica tedesca.

La Tiguan è stata un fattore chiave per il successo del marchio Volkswagen negli ultimi 20 anni. Con oltre nove milioni di veicoli venduti in tutto il mondo e il suo status di modello più venduto del Gruppo Volkswagen, incarna qualità, versatilità e praticità più di qualsiasi altro veicolo. L'Edition 20 è il nostro modo di ringraziare tutti i clienti che hanno contribuito a questo successo.

Prezzi

Volkswagen Tiguan Edition 20 parte da 45.300 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026