Volkswagen trasforma l'ID. Buzz in un mini camper: ecco il pacchetto Good-Night

Trasformare la Volkswagen ID. Buzz in un mini camper per un'avventura a emissioni zero? Si può fare grazie al pacchetto Good-Night che la casa automobilistica ha svelato. Pacchetto che va a offrire una soluzione completa per chi non ha problemi a trascorrere la notte in auto.

Volkswagen ID. Buzz camperizzato

Per chi ama dormire sotto le stelle

Gli elementi chiave del pacchetto includono una struttura letto che si posiziona sopra i sedili posteriori, con un materasso su misura lungo due metri, oltre a un tavolo e sedie pieghevoli. Sono presenti anche tende oscuranti interne per i finestrini e griglie di ventilazione per le portiere anteriori. La camperizzazione non è completa come nei modelli ''California'' di Volkswagen e infatti non sono presenti né cucina né mobili fissi integrati. Un punto di forza dell'ID. Buzz camperizzato è la possibilità di sfruttare la batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni grazie al supporto della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Volkswagen ID. Buzz camperizzato

Inoltre, l'energia della batteria permette di alimentare l'impianto di climatizzazione fino a due giornate intere senza bisogno di ricaricare. Sarà quindi possibile creare un ambiente confortevole sia d'estate e sia d'inverno. Inoltre, il van elettrico dispone di un'illuminazione interna che si attenua di notte per favorire il sonno.

Volkswagen ci tiene a precisare che il pacchetto Good-Night che permette di camperizzare l'ID. Buzz va bene per chi intende usare occasionalmente il van elettrico come un camper. Questo pacchetto è un accessorio che può essere installato in un secondo momento ed è compatibile su qualsiasi variante dell'ID. Buzz, sia a passo corto che lungo, e con qualsiasi configurazione dei sedili.

Volkswagen ID. Buzz camperizzato

Prezzo

Quanto costa il pacchetto Good-Night per la Volkswagen ID. Buzz? Per il momento sappiamo che in Germania si può ordinare a 2.600 euro. Insomma, un'interessante soluzione per chi pensa di usare il suo ID. Buzz per piccole avventure fuori porta che prevedono di dormire sotto le stelle.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/06/2026