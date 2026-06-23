Nuovo Volkswagen Caddy: tutte le novità degli interni del multispazio in arrivo in autunno

Abbiamo già avuto modo di anticipare la nuova versione del Volkswagen Caddy, il multispazio che, solamente nel corso del 2025, ha totalizzato oltre 110.000 consegne a livello globale, confermandosi il modello più venduto dell'intera gamma Volkswagen Veicoli Commerciali. Oggi Volkswagen ha presentato il nuovo Caddy (che arriverà nelle concessionarie italiane in autunno) svelando le novità negli interni del mezzo. Novità che puntano sulla qualità percepita dell'abitacolo e sulla dotazione tecnologica di serie.

Più schermo, meno cavi

La novità più visibile del nuovo Caddy è il display centrale, ora indipendente dalla plancia con una diagonale di 12,9” e comandi touch personalizzabili. Sulla generazione precedente lo schermo era incastonato nella plancia in modo da risultare quasi secondario rispetto alla logica di utilizzo lavorativo del veicolo. Il nuovo assetto, più simile a quello dell'attuale Golf, sposta l'equilibrio visivo verso un'immagine più contemporanea.

Il Digital Cockpit Pro diventa di serie su tutti gli allestimenti, senza distinzione tra versioni cargo e passeggeri. Sul fronte della ricarica, il nuovo Caddy porta in dote un vano induttivo da 25 W, una doppia USB-C anteriore con 60 W per presa e una porta USB-C da 45 W sulla plancia, in sostituzione della precedente presa da 12 V.

I comandi della climatizzazione, posizionati sotto il display, adottano slider touch retroilluminati al posto dei precedenti selettori. Sulle versioni destinate al trasporto passeggeri e sul Caddy Flexible arrivano anche maniglie di accesso su tutti i montanti B e ganci appendiabiti per la panca posteriore.

Quattro nuove tinte e cerchi fino a 18”

All'esterno le modifiche riguardano innanzitutto il paraurti anteriore che è stato ridisegnato ed è ora disponibile in due finiture: verniciato in tinta con la carrozzeria sulle versioni passeggeri, o con finitura goffrata sulle varianti cargo. La gamma cromatica si arricchisce di quattro colori metallizzati inediti (Reed Green, Sunset Red, Grenadilla Black e Grey-Brown) mentre i cerchi in lega vanno da 16” a 18” con disegni aggiornati.

La struttura complessiva della gamma rimane invariata: passo corto e Maxi, allestimenti Space, Life e Style, versioni Edition, California e Flexible, con motorizzazioni a benzina, diesel ed eHybrid plug-in. Quest'ultima garantisce un'autonomia totale dichiarata superiore a 620 km, di cui fino a 122 km percorribili in modalità completamente elettrica.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 23/06/2026