Volkswagen Multivan e California, ecco il restyling: tutte le novità su design, interni e motori

Dopo alcune anticipazioni, Volkswagen ha presentato ufficialmente i restyling di Multivan e California. Con questo aggiornamento, arrivano alcuni ritocchi al look con un nuovo frontale e un aggiornamento della tecnologia con un nuovo cockpit digitale. Non possono poi mancare gli ultimi sistemi ADAS che la casa tedesca ha sviluppato per le sue vetture.

Volkswagen Multivan e California: un nuovo frontale

I designer Volkswagen hanno ridisegnato la parte frontale, nella zona inferiore al cofano motore. Nuovi sono i fari a LED, più grandi e uniti tra loro da una fascia orizzontale protetta da vetro, anch’essa illuminata nelle versioni di allestimento più ricche. In questo modo, i van Volkswagen possono contare su di una rinnovata firma luminosa.

Nuova è anche la progettazione tecnica dei fari che adesso offrono una maggiore efficienza luminosa. Rivisto pure il paraurti, ottimizzato dal punto di vista dell'aerodinamica e caratterizzato da prese d’aria per il motore e per la ventilazione del climatizzatore, ora integrate verso il basso.

Con il restyling arrivano anche nuove colorazioni e nuovi cerchi in lega da 17, 18 e 19 pollici. Il cerchio base è adesso un nuovo modello da 17 pollici.

Volkswagen Multivan e California

Più tecnologia per gli interni

Su entrambi i modelli la plancia è stata ridisegnata. Con l'occasione sono stati introdotti pure nuovi rivestimenti che hanno permesso di alzare l'asticella della qualità. Con il restyling, Multivan e California ottengono un upgrade della tecnologia con un nuovo Digital Cockpit che adesso offre tre diverse modalità di visualizzazione, selezionabili in pochi secondi tramite il pulsante “View” sul volante multifunzione.

Al centro della pancia è stato collocato il nuovo infotainment da 12,9 pollici con supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Come su ID. Buzz, il cambio automatico è ora azionato in modo intuitivo tramite un comando sulla colonna dello sterzo, posizionato sul lato destro. Tutti i modelli Multivan e California sono dotati di cambio a doppia frizione di serie.

Volkswagen ha rivisto pure la console centrale. Il pad per la ricarica wireless, adesso di serie, vede aumentare la potenza da 5 a 25 watt. Anche la capacità di ricarica delle porte USB-C è stata incrementata, passando da 45 a 60 watt per ciascuna connessione. Oltre alle due porte USB anteriori, sono presenti di serie ulteriori porte USB-C anche nella zona posteriore.

Volkswagen Multivan e California

La casa tedesca ha migliorato pure l'illuminazione ambientale. Le porte scorrevoli ad apertura e chiusura elettrica (optional) e il freno di stazionamento sono ora comandati tramite pulsanti integrati nella console centrale. Volkswagen ha migliorato pure la climatizzazione elettrica a veicolo fermo per Multivan e California e-Hybrid 4MOTION (versioni plug-in) in modo che possa essere utilizzata fino a 8 ore, sfruttando l'energia della batteria di trazione.

Nella versione camper, California e la variante e-Hybrid 4MOTION continuano a essere disponibili con il classico riscaldatore ausiliario per il funzionamento continuo a bordo, alimentato dal sistema carburante (di serie per California Ocean, optional per le altre versioni). Per la prima volta, le funzioni di memoria e massaggio sono disponibili anche per il sedile del passeggero anteriore, in abbinamento ai sedili opzionali AGR ErgoComfort.

La gamma delle configurazioni dei sedili per Multivan è stata completamente aggiornata. Per la prima volta sarà disponibile una configurazione vis-à-vis per la versione a otto posti, in cui due file da tre passeggeri possono sedere una di fronte all’altra nella parte posteriore. Le versioni Multivan Life e Style saranno inoltre dotate di serie di due braccioli per ciascun sedile della seconda fila (su entrambi i lati), invece di uno solo come in precedenza (eccezione: versione a 8 posti).

Motori

Multivan e California sono disponibili innanzitutto con il sitema Plug-in che offre una potenza complessiva di 180 kW (245 CV) e una batteria da 19,7 kWh. Inoltre, entrambi i modelli saranno configurabili anche con un motore turbodiesel (TDI) da 110 kW (150 CV). Non mancano nemmeno gli ultimi sistemi ADAS Volkswagen tra cui il Travel Assist.

Volkswagen proporrà il nuovo Multivan in due lunghezze di carrozzeria, mentre California sarà basato di serie sulla versione a passo lungo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/06/2026