Volkswagen ID. Tiguan 2026, il restyling della ID.4 è sempre più vicino: foto spia e anticipazioni

Volkswagen sta lavorando a un importante restyling per la sua ID.4 che arriverà nel corso dell'anno. Si tratterà di un corposo aggiornamento che introdurrà anche un cambio di nome. Il SUV elettrico, infatti, non si chiamerà più ID.4 ma ID. Tiguan. Si tratta di una scelta che riflette la nuova ''filosofia'' del costruttore che prevede che le nuove auto elettriche avrebbero dovuto adottare nomi di modelli classici. Lo abbiamo già visto, per esempio, con la nuova ID. Polo.

Cambio di nome a parte, ci saranno diverse novità sia estetiche che tecniche. Intanto, un prototipo del nuovo SUV elettrico è stato intercettato su strada durante una classica sessione di test di sviluppo.

Volkswagen ID. Tiguan spy shot

Da ID. 4 a ID. Tiguan, come cambierà il SUV elettrico

Il nuovo SUV poggerà sulla piattaforma MEB+, evoluzione del'attuale MEB. Le foto spia mostrano un modello ancora caratterizzato da un camuffamento che nasconde alcune delle più importanti novità estetiche del nuovo modello. In particolare, il frontale è stato ridisegnato per rendere il look più vicino a quello della Tiguan endotermica. In ogni caso, la nuova ID. Tiguan sarà sempre riconoscibile come modello a sé stante. Possiamo attenderci piccole novità anche al posteriore con modifiche al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici.

Volkswagen ID. Tiguan spy shot

Inoltre, come capita solitamente con i restyling, non dovrebbero mancare nuove colorazioni e cerchi in lega dal design inedito. Le nuove immagini non mostrano gli interni ma in passato Volkswagen aveva fatto capire che ci sarà un importante upgrade anche per l'abitacolo, sia in termini di qualità percepita e sia per quanto riguarda la tecnologia.

Batterie LFP per le versioni entry level

Con il restyling, la nuova ID. Tiguan riceverà un aggiornamento anche tecnico. Dovrebbero arrivare nuovi motori più efficienti oltre a nuove batterie. Prestazioni migliori e soprattutto un'autonomia maggiore. Inoltre, le versioni entry level dovrebbero adottare batterie LFP che permetteranno di contenere i costi complessivi del SUV.

Volkswagen ID. Tiguan spy shot

Insomma, ci sarà tanta carne sul fuoco, per un aggiornamento davvero importante che dovrebbe consentire alla casa tedesca di rilanciare le vendite del suo SUV elettrico in un segmento di mercato sempre più combattuto dove i rivali aumentano costantemente.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026