Volkswagen chiarisce il suo piano: modelli dimezzati ma nessuna chiusura e niente esuberi

I vertici del Gruppo Volkswagen hanno fatto maggiore chiarezza sul piano di ristrutturazione che l'azienda dovrà portare avanti nei prossimi anni. Le indiscrezioni delle ultime settimane aveva destato molta preoccupazione tanto che si parlava di 4 stabilimenti tedeschi che sarebbero andati verso la chiusura nei prossimi anni e di un aumento consistente degli esuberi. Voci e speculazioni che avevano preoccupato molto i sindacati tedeschi che avevano chiesto maggiore chiarezza all'azienda.

Il Consiglio di Amministrazione ha finalmente presentato al Consiglio di Sorveglianza un pacchetto completo di misure, composto da un totale 12 iniziative e da una serie di obiettivi per il 2030. Non si parla di chiusure degli impianti e nemmeno di esuberi. Il piano si concentra invece su di un'ottimizzazione della gamma con una riduzione dei modelli e su di un ridimensionamento della capacità produttiva. Finisce qui o più avanti saranno comunicati ulteriore decisioni? Non lo sappiamo ma queste sono per il momento le decisioni che il Gruppo Volkswagen ha preso per il suo piano di ristrutturazione.

Nuove basi per il successo del futuro

Il Gruppo Volkswagen sta entrando nella prossima fase di trasformazione. Negli ultimi tre anni, il Gruppo si è riorganizzato strutturalmente sulla base dei suoi 10 programmi principali e ha intrapreso un profondo rinnovamento tecnologico, accompagnato da programmi di miglioramento delle prestazioni in tutti i marchi e le società del Gruppo. Gli obiettivi chiave in termini di prodotti, tecnologie e regioni sono stati raggiunti, in alcuni casi anche in anticipo rispetto alle previsioni. Tutto ciò è stato possibile nonostante le enormi difficoltà geopolitiche e finanziarie esterne, che sono state in gran parte compensate.

Tuttavia, negli ultimi dodici mesi, la situazione globale ha continuato a cambiare drasticamente. Le tensioni geopolitiche, l'aumento dei costi, dovuto principalmente ai dazi doganali, i crescenti requisiti normativi e un contesto competitivo globale sempre più intenso hanno aggravato le sfide che l'industria automobilistica si trova ad affrontare. Quindi, l'azienda tedesca ha sviluppato un nuovo piano per diventare ancora più resiliente alle influenze esterne e ai rischi crescenti.

Volkswagen piano industriale

Taglio netto alla gamma

La prima novità? La gamma di modelli sarà gradualmente semplificata fino al 50% e si concentrerà sui segmenti di mercato più redditizi. La complessità dell'offerta, ad esempio il numero di opzioni di equipaggiamento disponibili, sarà ridotta fino al 75%. Ciò consentirà di focalizzare gli investimenti e le risorse di sviluppo sui prodotti e sulle tecnologie che offrono il maggior valore aggiunto per i clienti e il maggiore contributo al valore del Gruppo.

L'azienda interverrà poi su piattaforme, architetture elettroniche e software che saranno armonizzate e concentrate per soddisfare le esigenze dell'emisfero occidentale e di quello orientale. L'obiettivo è quello di realizzare sinergie a livello di Gruppo in modo più efficace, eliminare le strutture tecnologiche parallele e rafforzare ulteriormente la leadership tecnologica. A tal fine, il Gruppo Volkswagen si concentra su tecnologie competitive con un elevato potenziale di scalabilità e chiari vantaggi per il cliente.

Vero è che non sono state annunciate chiusura di impianti ma comunque l'azienda afferma di stare lavorando ad allineare la propria rete produttiva al mutato contesto di mercato e alla concorrenza sempre più forte. Si punta a 9 milioni di vetture all'anno al livello del Gruppo contro le 12 milioni di unità del perido pre-covid. Volkswagen ha già tagliato la produzione di 2 milioni di unità. Ulteriori interventi seguiranno in Cina e in Europa.

Focus sulle auto

Il Gruppo Volkswagen si sta concentrando sul suo core business automobilistico. Il portafoglio azionario e di investimenti viene allineato al contributo strategico, al rendimento e all'impegno di capitale, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore focalizzazione, una minore complessità e una maggiore flessibilità finanziaria. Nessuna menzione alle voci circolate pochi giorni fa di una possibile cessione di Ducati.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026