Porsche aggiorna la Taycan: più tecnologia e cambi marcia virtuali per una guida coinvolgente

Per la Porsche Taycan arriva il Model Year 2027 che introduce tanti piccoli miglioramenti che vanno a migliorare l'esperienza d'uso della sportiva elettrica tedesca. Andiamo con ordine e scopriamo quali sono le novità che stanno arrivando sulla nuova Taycan.

Cambi marcia virtuali: la nuova opzione E-Shift

Porsche punta a rendere più emozionale la guida della sua sportiva elettrica con la nuova opzione E-Shift. La casa tedesca ha quindi voluto introdurre una trasmissione virtuale. Nello specifico, i cambi di marcia virtuali, abbinati a un Porsche Electric Sport Sound reinterpretato, trasmettono una sensazione di cambiata dinamica, com quella dei modelli endotermici. C'è la modalità automatica e pure quella manuale con la possibilità di usare i paddle dietro al volante per gestire le 8 marce, virtuali, a disposizione.

Porsche Taycan, cambi marcia virtuali

I cambi di marcia sono simulati in modo realistico: gli innesti di marcia ben percepibili, una coppia di trascinamento specifica per ogni marcia, paragonabile al comportamento di decelerazione del motore di un’auto a combustione, e un limitatore di giri virtuale assicurano una risposta estremamente realistica. Inoltre, il suono all'interno e all'esterno della vettura, generato dal Porsche Electric Sport Sound, varia a seconda della situazione di guida, del carico e dei regimi virtuali del motore.

La regolazione del suono varia pure a seconda delle diverse versioni della spotiva tedesca. Il sistema è infine completato da un contagiri virtuale e da un indicatore di marcia con segnalatore luminoso del cambio di marcia.

Porsche Taycan 2027, dettaglio volante

Va detto che l'opzione E-Shift abbinata al volante sportivo GT con paddle è disponibile per tutte le varianti e le versioni di carrozzeria della Taycan ma solo la Taycan Turbo GT monta questo sistema di serie.

Un nuovo infotainment

Con il nuovo Model Year, la Porsche Taycan 2027 riceve anche un upgrade di tecnologia con un nuovo infotainment, lo stesso visto, ad esempio, sulla nuova Macan elettrica. Il nuovo Porsche Communication Management (PCM) offre una potenza di calcolo fino a cinque volte superiore rispetto alla versione precedente, garantendo tempi di risposta più rapidi, una navigazione più fluida tra i menù e prestazioni complessive del sistema notevolmente migliorate.

La nuova piattaforma software introduce anche una rinnovata interfaccia utente. L’app della vettura all’interno del PCM raggruppa tutte le funzioni principali dell’auto in un’unica schermata e consente di gestirle in modo più intuitivo. Una novità della Porsche Digital Interaction sono i widget e proprio come sugli smartphone consentono di visualizzare direttamente sullo schermo i contenuti preferiti, ad esempio la navigazione, i contenuti multimediali e il telefono. Alcune app possono essere visualizzate sia in modalità a schermo diviso sia in modalità a schermo intero, occupando l'intera area del display.

Porsche Taycan

Arriva anche l’App Centre, con cui Porsche amplia il proprio ecosistema digitale. Si tratta di una piattaforma dove trovare app proprietarie e di terze parti. I clienti possono selezionare le app singolarmente, scaricarle e aggiornarle direttamente nel sistema PCM. Ovviamente non manca il supporto agli aggiornamenti OTA. C'è pure un avanzato assistente vocale. Porsche ha migliorato anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Arriva il kit Manthey

Posche aoffre il kit Manthley su diversi modelli per renderli velocissimi in pista. Adesso, tale kit arriva anche sulla Taycan. Proprio il kit Manthey ha permesso alla sportiva elettrica di ottenere un tempo record al Nurburging. Il kit Manthey è disponibile sia come kit di retrofit sia, per la prima volta, come equipaggiamento montato direttamente dal Costruttore.

Infine, con il nuovo Model Year, per i modelli Taycan a trazione posteriore sono ora disponibili pneumatici estivi con una resistenza al rotolamento estremamente bassa. Abbinati alla batteria Performance Plus, questi pneumatici assicurano un'autonomia WLTP fino a 700 km.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026