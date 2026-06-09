Questo nuovo motore elettrico a flusso assiale cinese è da record

I motori a flusso assiale sono una soluzione molto interessante per le auto elettriche, tanto che stanno attirando l'interesse delle case automobilistiche. I vantaggi? Semplificando, sono più piccoli e leggeri, oltre a garantire una maggiore densità di potenza. Oggi sono scelti per lo più per vetture ad alte prestazioni ma già sappiamo che l'Unione Europea sta lavorando per renderli più accessibili a tutti. Intanto, dalla Cina arriva una novità interessante. Pochi giorni fa è stata infatti presentata una tecnologia per motori a flusso assiale ad alte prestazioni sviluppata da ricercatori cinesi. Il progetto è stato sviluppato congiuntamente da Pangoo Power e dall'Istituto di Tecnologia e Ingegneria dei Materiali di Ningbo, in collaborazione con l'Accademia Cinese delle Scienze.

Motori pensati non solo per le auto ma pure per robot umanoidi e piccoli velivoli elettrici. La novità? A quanto pare è stato introdotto un nuovo materiale per i magneti che ha permesso di alzare l'asticella delle prestazioni, permettendo una densità di potenza record.

Il motore elettrico a flusso assiale dei record

Stando a quanto racconta la stampa cinese, questo motore a flusso assiale ha raggiunto una densità di potenza pari a 25,73 kW/kg ed è in grado di raggiungere i 18.000 giri al minuto. Si tratta di valori davvero da riferimento. Le innovazioni introdotte in questo motore hanno permesso di superare alcuni limiti delle unità a flusso assiale. Infatti, altre unità analoghe non sono in grado di raggiungere regimi così elevati. Gli ingegneri hanno pure perfezionato le microstrutture e migliorato la resistenza alle alte temperature in modo da ottimizzare rendimento e prestazioni anche in caso di carichi elevati.

Attenzione, non si tratta di un concept di laboratorio perché a quanto pare questo motore a flusso assiale sarebbe già pronto per un'eventuale produzione.

I motori a flusso assiale non sono davvero una novità

Sebbene siano visti come una tecnologia molto promettente, i motori a flusso assiale sono tutto tranne che una novità in senso assoluto. Il progetto risale ai primi motori elettrici sviluppati dal fisico Michael Faraday nel XIX secolo. Tuttavia, all'epoca, le tecnologia e i materiali a disposizione non permettevano la commercializzazione su larga scala. In tempi recenti, con i progressi nello sviluppo dei motori elettrici, quelli a flusso assiale sono tornati a essere molto interessanti.

I motori a flusso assiale si distinguono dai motori a flusso radiale convenzionali perché il flusso magnetico è diretto parallelamente all'albero motore anziché verso l'esterno dal centro. Questa architettura permette di realizzare motori più piccoli e leggeri, con una maggiore densità di potenza.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026