Horse Powertrain X-Range C15, così le auto elettriche diventano ibride

Al Salone di Pechino, Horse Powertrain ha presentato il nuovo X-Range C15 Direct Drive. Di cosa si tratta? L'azienda nata da una joint venture tra Renault e Geely ha svelato un powertrain ibrido completo che è stato progettato per trasformare le auto elettriche in veicoli ibridi, Plug-in o range extender. Se una volta le aziende proponevano kit per convertire veicoli endotermici in elettrici, adesso ci sono soluzioni che permettono ai costruttori di fare un passo indietro senza dover spendere cifre ingenti per riprogettare il powertrain e la sua integrazione nelle auto.

Horse Powertrain X-Range C15

Da elettrica a ibrida senza riprogettare la piattaforma

Il punto importante è proprio questo, la possibilità di disporre di un powertrain che potremo definire ''universale'' in grado cioè di andare a integrarsi nelle vetture senza costringere i produttori a dover riprogettare la piattaforma. X-Range C15 Direct Drive di Horse Powertrain è composto da un motore a quattro cilindri da 1,5 litri abbinato a due motori elettrici, la trasmissione e l'elettronica di controllo. Due sono le versioni proposte. La prima prevede il motore in versione aspirata in grado di erogare 70 kW (95 CV) ed è pensata per vetture di segmento B e C. C'è poi la variante turbo da 120 kW (163 CV) per le segmento D e i veicoli commerciali.

La configurazione tecnica prevede che un motore elettrico funzioni come generatore per la batteria. Il secondo motore elettrico è invece integrato nella trasmissione e fornisce trazione alle ruote da solo o in combinazione con l'unità endotermica che viene utilizzata anche per ricaricare la batteria. Il sistema può essere abbinato a un ulteriore motore elettrico da utilizzare sull'asse anteriore per poter disporre facilmente della trazione integrale. X-Range C15 Direct Drive trova infatti collocazione sull'asse posteriore per agevolare il percorso dei sistemi di scarico e massimizzare lo spazio per la batteria sotto all'abitacolo.

Complessivamente si tratta di una soluzione interessante in un momento in cui diverse case automobilistiche sono tornate a investire nell'ibrido visto che l'elettrico non cresce velocemente quanto preventivato.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026