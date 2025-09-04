Horse C15, il motore “valigetta” estende l’autonomia dei veicoli elettrici

Horse Powertrain, società che gravita nella galassia Renault, presenterà al Salone dell’automobile di Monaco IAA 2025 il nuovo Horse C15, un propulsore compatto progettato per trasformare i veicoli elettrici in modelli con autonomia estesa (leggi la guida completa ai Range Extender).

Horse C15: motore 1,5 litri aspirato o turbo che rende i BEV dei veicoli range extender

Il C15 misura 500 mm in lunghezza, 550 mm in larghezza e 275 mm in profondità. Nonostante le dimensioni contenute, integra:

un motore a quattro cilindri da 1,5 litri

un generatore

un inverter

un sistema di raffreddamento

Può essere installato sia in orizzontale sia in verticale, adattandosi anche al vano anteriore dei veicoli elettrici.

Il nuovo motore Horse C15 è compatibile con benzina, etanolo, carburanti Flex e sintetici. È conforme agli standard Euro 7, China 7 e SULEV20.

Disponibile in due versioni:

aspirata, fino a 95 CV

sovralimentata, fino a 163 CV

La versione aspirata è pensata perauto dei segmenti B e C mentre quella turbo perveicoli commerciali e di segmento D.

Horse C15: è lungo 500 mm e con potenza di 95 oppure 163 CV

Le parole del manager

Secondo Horse, i veicoli elettrici ad autonomia estesa rappresentano una delle soluzioni più in crescita a livello globale. Matias Giannini, CEO di Horse Powertrain (guarda la homepage di Horse Powertrain), ha dichiarato: «I veicoli elettrici ad autonomia estesa rappresentano la categoria di propulsori in più rapida crescita in molti mercati globali. La soluzione Horse C15 offre un modo semplice ed economico per sfruttare questa opportunità e adattare le loro piattaforme native BEV ai veicoli a batteria».

Opzione a basso costo

Il C15 mira a offrire ai costruttori un’opzione tecnica con modifiche ridotte e costi contenuti, ampliando le possibilità di utilizzo dei veicoli a batteria. Voi cosa ne pensate di questa soluzione? Da BEV a range extender può essere un’alternativa valida? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/09/2025