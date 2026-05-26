Volvo semplifica la ricarica: i Supercharger Tesla arrivano nell’app ufficiale

Rendere più semplice la ricarica è uno degli obiettivi per incentivare la diffusione delle auto elettriche. L'epoca in cui bisognava disporre di molteplici app e tessere per ricaricare fortunatamente è finita ma ancora non basta per rendere davvero accessibile a tutti il rifornimento di energia. Volvo è impegnata a garantire ai suoi clienti ricariche sempre più semplici e adesso ha compiuto un ulteriore passo avanti. Come? Integrando i Supercharger di Tesla all'interno della sua applicazione ufficiale.

Basta una sola app per ricaricare in tutta Europa

Tesla, lo sappiamo, ha aperto i suoi Supercharger anche alle altre auto elettriche. Per ricaricare, però, normalmente serve l'app Tesla. Volvo ha voluto semplificare questo passaggio per i suoi clienti. Dunque, a partire dal quarto trimestre del 2026, chi guida una Volvo elettrica potrà utilizzare l’app ufficiale della casa automobilistica per ricaricare la propria vettura presso oltre 20.000 stazioni Supercharger di Tesla in tutta Europa. Insomma, basterà una sola app per ricaricare in tutta Europa in maniera semplice e intuitiva.

Una Volvo EX60 che ricarica presso i Supercharger

Già oggi, infatti, chi guida una Volvo elettrica può utilizzare l’app Volvo in 120.000 punti di ricarica in Nord America, tra cui i Supercharger Tesla, oltre che presso più di 1,2 milioni di colonnine in tutta Europa. Ma c'è anche un'ulteriore novità sebbene non riguardi il mercato europeo. La casa automobilistica ha inoltre in programma di adeguare alcuni modelli allo standard North American Charging System (sistema di ricarica nordamericano di Tesla) nei principali mercati della regione Asia-Pacifico, in particolare in Giappone e Corea del Sud, entro il 2029. Ciò consentirà agli automobilisti Volvo in questi mercati di accedere in futuro alla rete Supercharger di Tesla.

Alejandro Castro Pérez, Head of Energy Solutions di Volvo Cars, commenta così queste novità pensata per agevolare l'esperienza d'uso delle auto elettriche Volvo:

I clienti Volvo hanno già accesso a oltre tre milioni di punti di ricarica in tutto il mondo tramite l’app Volvo. Con l’aggiunta dei Supercharger Tesla in Europa, potranno ora accedere ancora più facilmente a una delle reti di ricarica rapida più conosciute. Stiamo accelerando il processo che ci porterà alla piena elettrificazione e il nostro obiettivo è rendere la ricarica semplice e agevole grazie a un ecosistema perfettamente integrato.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026