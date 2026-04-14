Volvo scaglia il suo fulmine: ecco il truck elettrico che fa 700 km

Volvo torna in campo con l’FH Aero Electric Extended Range e lo fa con l’aria di chi non chiede permesso: fino a 700 km di autonomia dichiarata e un nuovo e-axle che libera spazio per batterie più grandi, come se il telaio stesso si allungasse per accogliere il futuro.

Volvo FH Aero Electric 2026: 700 km di autonomia

La ricarica delle 8 batterie: dal 20 all’80% in circa 40-50 minuti grazie allo standard MCS (Megawatt Charging System). Cioè il tempo di un caffè lungo, o del riposo obbligatorio UE, e il gigante è di nuovo pronto a macinare chilometri.

Volvo FH Aero Electric si ricarica in tre quarti d'ora

Il peso totale arriva a 48 tonnellate, la capacità di carico resta “da Diesel” e la promessa è quella che ogni flotta vuole sentirsi dire: “mai stato così facile sostituire un camion tradizionale con uno elettrico”, parola del presidente Volvo Trucks, Roger Alm.

Volvo FH Aero Electric non sacrifica le proprietà di un truck tradizionale

Il tono è quello delle grandi occasioni: non un semplice aggiornamento, ma un passaggio di testimone. L’epica del trasporto pesante si riscrive così, con un colosso che non ruggisce: scivola. E lascia dietro di sé solo vento e un’idea molto chiara: in Svezia la lunga distanza elettrica non è più un sogno, è un itinerario già tracciato.

Con buona pace di quel Tesla Semi, che rimane un truck fantasma.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/04/2026