Ti hanno rubato la Porsche? A lui un camion pieno...

Rubato in Florida un camion di Rennsport-One con quattro Porsche da corsa, i ricambi e le attrezzature. Ecco cosa è successo

Che cosa c'è di peggio che farsi rubare una Porsche? Farsene rubare un intera bisarca. È successo in Florida, dove i ladri hanno preso di mira un’officina di auto da corsa della Casa tedesca e sono fuggiti con un camion che conteneva vetture, pezzi di ricambio e attrezzature. La motrice è stata successivamente recuperata, a pochi chilometri di distanza dal luogo del furto, ma del rimorchio e delle macchine nessuna traccia, per ora.

FUORI IN 20 MINUTI Il furto è avvenuto intorno alle 3 del mattino di domenica scorsa. Il camion e il suo contenuto sono stati rubati dalla proprietà di Rennsport-One, situata a Pompano Beach, in Florida. Justin Bellinzoni, il proprietario della struttura, ha detto che il video registrato dalle telecamere di sorveglianza mostra due persone entrare nel parcheggio la mattina presto e solo 20 minuti dopo il camion con la refurtiva uscire dal cancello.

Una Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport del team Rennsport-One

LA REFURTIVA I modelli rubati non sono stati specificati, ma sembra si trattasse delle Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport che Rennsport-One utilizza nelle competizioni GT4-spec SRO e IMSA. Se così fosse, il valore di ciascuna vettura potrebbe superare i 200.000 dollari sul mercato locale (180.000 euro). Il che, combinato con i pezzi di ricambio e le attrezzature che erano nel rimorchio, porta a stimare il valore totale della refurtiva attorno al milione e mezzo di dollari (1,35 milioni di euro).

WANTED! Bellinzoni ha assunto un investigatore privato che ha effettuato delle ricerche dall’alto con l'aiuto di un aereo, che tuttavia non hanno portato alcun risultato, anche se sul rimorchio era installato un localizzatore GPS. L'ufficio dello sceriffo locale è al lavoro, ma nel frattempo Rennsport-One ha promesso sulla sua pagina Instagram una lauta ricompensa in denaro - una taglia, verrebbe da dire - per qualsiasi informazione che porti al recupero della refurtiva. Viva o morta.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/08/2024