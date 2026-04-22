Volvo EX60, partita la produzione del nuovo SUV elettrico: gli ordini superano le attese

La nuova Volvo EX60 che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino è un modello molto importante per la casa automobilistica che integra al suo interno tutte le ultime tecnologie che ha sviluppato per le sue auto elettriche. SUV che stando a quanto dichiarato in passato da Volvo ha ottenuto immediatamente un riscontro positivo da parte dei clienti tanto che l'azienda ha dovuto rivedere al rialzo i piani di produzione. E parlando proprio della produzione, la casa automobilistica ha fatto sapere che ha preso il via presso lo stabilimento di Torslanda nei pressi di Göteborg, in Svezia. Le prime consegne ai clienti sono invece attese per la prossima estate.

Per preparare la produzione del nuovo SUV elettrico, lo stabilimento è stato aggiornato negli ultimi anni. Ad esempio, Volvo ha introdotto impianti di megacasting, un nuovo impianto di assemblaggio delle batterie, oltre a rinnovare completamente l’impianto di verniciatura e il reparto di assemblaggio finale.

Volvo EX60

Nuova Volvo EX60: specifiche e prezzi

Ricordiamo brevemente le principali specifiche tecniche del nuovo SUV elettrico. Le sue misure sono 4.803 mm lunghezza x 1.899 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.970 mm. All'interno dell'abitacolo spazio per la tecnologia e per la prima volta sui modelli Volvo, arriva l'assistente vocale basato su Gemini. Tre le versioni a disposizione: P6, P10 e P12. Potenze comprese tra 374 e 680 CV. A seconda del modello scelto, l'autonomia WLTP varia tra 620 km e 810 km. I prezzi in Italia? Si parte da 65.350 euro.

Volvo EX60

Aumento dei volumi di produzione

Come accennato all'inizio, Volvo ha pianificato un aumento dei volumi di produzione per il 2026. Decisione dipesa dalla forte domanda iniziale da parte dei clienti in mercati chiave come la Svezia e la Germania, oltre che dagli ordini per il mercato retail, che si sono attestati a livelli notevolmente superiori alle previsioni interne in quasi tutti i maggiori mercati europei. Inoltre, presto partiranno gli ordini anche sul mercato americano. Volvo ha quindi deciso di produrre un numero maggiore di EX60 nel 2026. L'obiettivo è mantenere lo stabilimento di Torslanda in attività per una settimana in più quest'estate, cosa che non è mai avvenuta prima nella storia della casa automobilistica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026