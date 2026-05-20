Volvo XC60 2027: anticipazioni e rendering del nuovo facelift

La Volvo XC60 è sul mercato da quasi un decennio, ma Volvo non sembra avere nessuna fretta di mandarla in pensione. È il modello più venduto del marchio, e nonostante abbia già ricevuto un restyling per il modello 2026, un prototipo camuffato beccato dai fotografi durante i test in Europa lascia intuire che un ulteriore aggiornamento è già in cantiere.

Una storia di aggiornamenti continui

L'attuale XC60 di seconda generazione è nata nel 2017. Da allora ha ricevuto un primo ritocco nel 2021 e un restyling più deciso nel 2025. Nel frattempo Volvo ha presentato la nuova EX60 elettrica, ma la versione endotermica non sembra destinata a sparire: i numeri di vendita parlano chiaro, e Göteborg non ha intenzione di abbandonare un modello che funziona.

Come cambia fuori

Le foto spia, scattate in Spagna con una mimetizzazione piuttosto ridotta, permettono già di capire qualcosa. A mostrare i cambiamenti più significativi è il frontale, con fari più sottili e una griglia più elaborata rispetto all'attuale. Anche il paraurti anteriore cambia, perdendo le prese d'aria triangolari laterali che caratterizzano la versione in commercio oggi.

Il profilo sembra invece invariato rispetto all'originale del 2017. Al posteriore, il nastro nero applicato dai tecnici Volvo nasconde i nuovi gruppi ottici, che guadagnano prolungamenti orizzontali più marcati sul portellone ridisegnato.

Quest'ultimo ha anche un alloggiamento targa leggermente più piccolo e un'estetica più pulita. Stesso discorso per il paraurti posteriore, più ordinato, con terminali di scarico provvisori visibili nella parte inferiore.

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Interni: poche novità in arrivo

Camuffature impenetrabili hanno impedito di fotografare l'abitacolo del prototipo (lo schermo gigante che siintravede è quello del computer del tecnico a bordo del veicolo), ma stravolgimenti interni sembrano improbabili.

Il restyling del 2025 aveva già portato nuovi materiali, un touchscreen da 11,2 pollici e un processore più veloce per l'infotainment basato su Google. È difficile che Volvo rifaccia tutto da capo a così poca distanza.

La vera novità è sotto il cofano

Il dato più interessante potrebbe essere quello che non si vede, perché nascosto sotto le lamiere. Stando alle ultime indiscrezioni, questo terzo aggiornamento di metà ciclo servirà anche a mettere la XC60 in regola con le normative Euro 7.

Si parla di un sistema ibrido plug-in profondamente rivisto, capace di offrire fino a 200 km di autonomia in modalità elettrica pura: un salto notevole rispetto agli attuali 82 km.

La cifra va presa con cautela, ma se confermata, avvicinerebbe la XC60 europea alla XC70 venduta in Cina, che monta un powertrain elettrico con range extender.

Quando arriva

La presentazione è attesa nella prima metà del 2027. La produzione avviene attualmente in Svezia e Cina, ma da fine 2026 si aggiungerà anche lo stabilimento di Ridgeville, in South Carolina.

Fonte: Carscoops

Foto di copertina: rendering non ufficiale realizzato con A.I.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/05/2026