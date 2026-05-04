Volvo porta Gemini sulle sue auto: l'AI è sempre più protagonista

La nuova Volvo EX60 che abbiamo già visto da vicino, è la prima auto della casa automobilistica svedese a disporre di Google Gemini. L'AI di Google si appresta, però, ad arrivare anche sugli altri modelli Volvo. Attraverso un aggiornamento OTA, i conducenti dei modelli Volvo prodotti a partire dal 2020 potranno provare l'assistente AI di nuova generazione di Google. Si partirà comunque dagli Stati Uniti con un primo gruppo di clienti. Successivamente, Gemini sarà disponibile per tutti i clienti americani e nel corso delle prossime settimane arriverà anche sui modelli dei clienti degli altri Paesi in cui Volvo è presente.

Alla fine, Google Gemini sarà introdotto sui seguenti modelli che dispongono della piattaforma Android Automotive, prodotti a partire dal 2020: C40, EC40, EX40, XC40, S60, V60, V60CC, XC60, V90, V90CC, S90, XC90, EX90, ES90, EX30, EX60.

Volvo - Gemini

Come funziona?

Grazie a Gemini, l'interazione tra conducente e macchina si potrà effettuare in maniera più naturale. Cosa si potrà fare? Ad esempio, quando si programma un viaggio e si desidera ottenere maggiori informazioni sulla destinazione, basterà chiedere ''Ehi Google, puoi aiutarci a trovare idee per una vacanza con la famiglia all'insegna delle emozioni e del divertimento?''. Se uno dei suggerimenti risulta interesse, potremo approfondire l'argomento con ulteriori domande.

Se invece durante un viaggio si cerca un punto di sosta, Gemini utilizza Google Maps per individuarlo. Si potrà chiedere ''Ehi Google, trova un posto lungo il mio percorso dove vendono croissant'', e proseguire con domande del tipo: ''Come sono le recensioni?'' o ''È facile trovare parcheggio?'', così da poter selezionare l'opzione più adatta. Andando avanti e volendo fare ulteriori esempi, Gemini è in grado di riassumere un messaggio ricevuto, oppure inviare un messaggio complesso. Gemini sarà in grado anche di gestire la musica all'interno della vettura. Insomma, presto i modelli Volvo compatibili diventeranno ancora più smart grazie all'introduzione di questa novità che sarà introdotta progressivamente attraverso un aggiornamento OTA.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026