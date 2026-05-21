Volvo EX60, Google Gemini semplificherà i parcheggi: ecco come

Le auto moderne sono sempre di più degli smartphone su 4 ruote, offrendo funzionalità digitali sempre più sofisticate. In occasione del Google I/O che si è tenuto dal 19 al 20 maggio, Volvo e Google hanno presentato l'integrazione di Gemini con le telecamere di cui dispone la nuova EX60. Integrazione che permetterà alla vettura di poter analizzare l'ambiente circostante e prendere così delle decisioni operative.

L'AI sempre più centrale nelle auto

Insomma, l'intelligenza artificiale sta progressivamente rivestendo un ruolo sempre più centrale anche all'interno delle auto. Come hanno dimostrato Volvo e Google, grazie a questa integrazione, in futuro e con il consenso del conducente, Gemini potrà vedere e comprendere in tempo reale il contesto circostante dal punto di vista dell’auto.

Volvo Google

I vantaggi? Tale integrazione, spiega la casa automobilistica, offrirà un'esperienza di guida più funzionale per operazioni quali il riconoscimento di un cartello stradale, l'interpretazione della segnaletica orizzontale o, semplicemente, la richiesta di ulteriori informazioni su un punto di riferimento o su un ristorante. Sarà utile anche per semplificare i parcheggi. Come? Leggendo e interpretando la segnaletica presente nel parcheggio, il sistema aiuta gli automobilisti a comprendere rapidamente le restrizioni, i limiti di tempo, gli eventuali permessi richiesti e le tariffe. Insomma, gli automobilisti riceveranno indicazioni chiare esattamente quando e dove ne hanno bisogno.

In arrivo una navigazione più smart

Volvo sarà anche una delle prime case automobilistiche a introdurre la nuova Navigazione immersiva che Google ha annunciato di recente per Maps (qui l'approfondimento). Grazie a una nuova visualizzazione in 3D, la Navigazione immersiva fornisce agli automobilisti indicazioni ancora più chiare. Infatti, l'itinerario sarà visualizzato in modo realistico sugli schermi dell'infotainment, con immagini di edifici, gallerie, cavalcavia ed elementi grafici realistici. In questo modo sarà anche più facile orientarsi nelle strade, soprattutto in ambito urbano. Inoltre, durante la navigazione saranno fornite indicazioni verbali più chiare e più naturali, con istruzioni utili che segnalano punti di riferimento reali, oltre a distanze e tempi di percorrenza. La Navigazione immersiva di Google Maps sarà inizialmente disponibile sui modelli Volvo EX60, EX90 ed ES90.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026