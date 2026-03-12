Il più grande aggiornamento di Google Maps in un decennio cambia tutto: Ask Maps e navigazione immersiva

Google Maps sta cambiando radicalmente, ricevendo quello che viene descritto come il più grande aggiornamento di oltre un decennio. Google sta infatti introducendo diverse importanti novità tra cui la nuova funzione chiamata ''Ask Maps'', basata su Gemini AI. Come funziona?

Puoi chiedere qualsiasi cosa di un qualsiasi posto

In pratica, si tratta di una nuova esperienza conversazionale che risponde a domande complesse e concrete a cui una semplice mappa non avrebbe mai potuto rispondere prima. Ad esempio, gli utenti potranno chiedere cose come ''C'è un campo da tennis pubblico con le luci accese in cui posso giocare stasera?'' In precedenza, per trovare queste informazioni significava dover fare molte ricerche e leggere attentamente le recensioni. Adesso, premendo semplicemente il pulsante ''Ask Maps''sarà possibile chiedere informazioni a Maps e ottenere una risposta, con una mappa personalizzata che aiuta a visualizzare le opzioni a disposizione.

I risultati sono poi personalizzati in base a elementi come i luoghi cercati o salvati su Maps, il tutto per aiutare gli utenti a ottenere consigli più pertinenti. Potrà anche crearci un itinerario personalizzato. Ask Maps è ora disponibile negli Stati Uniti e in India su Android e iOS, mentre la versione desktop arriverà a breve. Per gli altri mercati bisognerà attendere la sua implementazione.

Arriva la navigazione immersiva

Altra novità importante, l'introduzione in Google Maps di quella che è stata chiamata come ''Immersive Navigation'', cioè navigazione immersiva. In pratica, Google ha rivisto l'interfaccia della navigazione di Maps per renderla più intuitiva. Il nuovo design grafico si distingue immediatamente perché gli utenti visualizzano una mappa 3D che utilizza le informazioni di Street View per creare una rappresentazione molto più realistica dell'ambiente circostante, inclusi edifici, cavalcavia e persino il paesaggio. La nuova interfaccia promette anche di aiutare gli automobilisti a orientarsi meglio in luoghi sconosciuti. Inoltre, la nuova grafica evidenzia anche elementi importanti come corsie, attraversamenti pedonali, semafori e segnali di stop.

Google Maps

Non si tratta, però solo di novità grafiche per quanto molto interessanti. Infatti sono state aggiunte nuove funzionalità tra cui una guida vocale con una voce più naturale. Inoltre, c'è la funzione ''smart zooms and transparent buildings'', letteralmente ''Zoom intelligenti ed edifici trasparenti''. In pratica, consente agli utenti di vedere attraverso gli edifici e di visualizzare in anteprima il percorso successivo, comprese svolte complesse e cambi di corsia. Le cose cambiano costantemente sulle strade: infatti, ogni secondo, Maps incorpora oltre 5 milioni di aggiornamenti sul traffico in tutto il mondo. Adesso, con questo aggiornamento, Maps informerà degli eventuali compromessi dei percorsi alternativi.

Questo permetterà agli automobilisti di scegliere se arrivare a destinazione più velocemente o evitare il traffico e lo stress anche se con un percorso un po' più lungo. Infine, gli automobilisti possono prepararsi per i lunghi viaggi con una funzione di anteprima che mostra come raggiungere la destinazione. Potranno visualizzare le immagini di Street View e ricevere consigli su dove parcheggiare a destinazione. La navigazione immersiva e le nuove funzioni inizieranno a essere implementate negli Stati Uniti e nei prossimi mesi anche sui dispositivi iOS e Android idonei, su CarPlay, Android Auto e sulle auto con Google integrato.

Insomma, Google Maps sta diventando sempre più interattivo e intelligente.

