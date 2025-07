Google Maps batte Waze dopo l'ultimo aggiornamento?

Da oltre un decennio Google gestisce due app di navigazione: Google Maps e Waze. La prima è lo standard globale per la mappatura digitale, mentre la seconda è diventata celebre per la sua capacità di offrire informazioni in tempo reale sul traffico, grazie alla crowdsourcing community più attiva del settore.

Quando Google acquistò Waze nel 2013, si parlò subito di fusione. Ma il colosso di Mountain View ha sempre evitato dichiarazioni ufficiali in merito. Eppure, negli ultimi anni, il confine tra le due piattaforme ha iniziato a sfumare.

Incidenti su Maps: il cambio di passo avviato già nel 2024

Dal 2019 Google Maps ha introdotto la segnalazione degli incidenti, prima su Android, poi su iOS, ma solo sulle app mobile. Un'espansione graduale e limitata, probabilmente per non sovrapporsi troppo a Waze. Ma nel 2024 la svolta: la funzione è arrivata anche in-car tramite Android Auto e Apple CarPlay.

La novità non è da poco. Insieme alla segnalazione di incidenti, Google Maps ha integrato anche le informazioni sui controlli di polizia provenienti da Waze e alcuni dati, come le segnalazioni di autovelox, vengono oggi condivisi tra le due app.

Un passaggio chiave che rende Maps una soluzione di navigazione completa e competitiva anche per chi era abituato a usare Waze. E che mette in difficoltà quest'ultima.

Novità per Google Maps - Foto di Priscilla Du Preez via Unsplash

Waze: community potente, ma esperienza caotica

Waze resta un punto di riferimento per le segnalazioni in tempo reale: traffico, buche, incidenti, semafori non funzionanti, persino i dossi. La forza della sua community è indiscutibile.

Tuttavia, l’interfaccia in stile “cartoon” e la grande quantità di notifiche - spesso ripetitive - possono rendere l’esperienza di guida più dispersiva.

Al contrario, Google Maps propone un'interfaccia più pulita e intuitiva, con informazioni essenziali e focalizzate sui pericoli più rilevanti.

Incidenti, rallentamenti, chiusure corsie, lavori in corso, oggetti sulla carreggiata e ovviamente autovelox e pattuglie: ad oggi sono queste sette le tipologie di segnalazione supportate, tutte disponibili anche su Android Auto e CarPlay.

Google Maps è più veloce e precisa. E sai perché?

Oltre all’esperienza utente più ordinata, Google Maps risulta anche più veloce nel ricalcolo del percorso e più accurata nell’identificazione di rallentamenti.

Il motivo è semplice: può contare su una base utenti enorme, dato che è preinstallata su tutti gli smartphone Android, a differenza di Waze che deve essere avviata manualmente per raccogliere dati.

L'integrazione progressiva delle funzioni avanzate di Waze all'interno di Maps solleva interrogativi sul futuro delle due app. Google non ha ancora confermato un piano di fusione, ma considerando l'evoluzione in atto, non è da escludere una convergenza delle due piattaforme nel medio termine.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2025