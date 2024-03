Waze per arrivare prima ed arrivare... meglio. Le 6 novità 2024

Per schivare gli imbottigliamenti, ma anche per raggiungere la meta sani, salvi e più sereni. Crowdsourcing la parola chiave: tutti cooperano, tutti ricevono in cambio un servizio migliore. Waze nel tempo si è imposta come una delle app per smartphone di navigazione più efficaci e popolari, specie tra gli utenti di grandi metropoli, Milano e Roma - ma non solo - incluse. Con marzo 2024, come riportato sul blog ufficiale Waze, ecco un pacchetto aggiornamenti che implementa alcune funzionalità ancora mancanti. Perché la qualità e la sicurezza di ogni spostamento passa anche dai minimi particolari. Che a conoscerli in anticipo, ti cambia la giornata proprio. Uno a uno, ecco gli upgrade (e quando ne potrai usufruire).



Waze, l'app anti-code ed anti-stress

Sapere esattamente come destreggiarsi in una rotatoria è essenziale per trarsi d'impaccio da situazioni spiacevoli, soprattutto se ti trovi in una città sconosciuta. Grazie all'aiuto dei membri della comunità Waze locale, d'ora in avanti riceverai suggerimenti chiari relativi a quando entrare, quale corsia scegliere e dove uscire per non perdere il turno. L'implementazione sarà disponibile a livello globale per gli utenti Android da marzo 2024, per gli utenti iOS entro fine 2024.

Più semplice imboccare rotonde sconosciute

Per risparmiare tempo e per non intralciare operazioni a volte molto delicate. Grazie alle informazioni dei partner Waze for City, potrai essere avvisato in anticipo quando veicoli di emergenza, come un'ambulanza, si fermano lungo il tuo percorso, così da eventualmente reimpostare l'itinerario e mantenere te e i primi soccorritori più al sicuro. L'aggiornamento è disponibile da marzo 2024 per i conducenti negli Stati Uniti, Canada, Messico e Francia su Android e iOS. Per gli altri Paesi, Italia inclusa, l'upgrade sarà attivo nel corso del 2024.

Alla larga dai mezzi di soccorso

Poiché a nessuno piace prendere una multa per eccesso di velocità, ma poiché a volte l'avviso giunge molto a ridosso del limite, impedendo di rallentare in tempo utile, grazie alle informazioni aggiornate di Waze sui limiti di velocità in tutto il mondo inizierai a vedere gli avvisi con maggiore anticipo. Cioè verrai avvisato che il limite di velocità in vigore nel tratto che stai percorrendo è in procinto di diminuire. Questo ti darà più tempo per rallentare e adattarti in sicurezza al nuovo registro. Il lancio a livello globale è in programma per tutti gli utenti Android e iOS già da marzo 2024.

Più tempo per adeguare la velocità ai limiti

Waze ti avvisa già di pericoli come buche, passaggi a livello e maltempo. Ora, grazie all'operosità della community di conducenti di Waze che aggiorna regolarmente la mappa, riceverai anche avvisi tempestivi su curve strette, dossi e caselli autostradali: guida più fluida e sospensioni e cerchi ancora più al riparo da scosse telluriche di magnitudo... ''carrozziere''. I nuovi avvisi verranno lanciati a livello globale per tutti gli utenti Android e iOS sempre a marzo 2024.

Aggrapparsi ai sostegni: dosso!

Waze ha avviato una collaborazione con la società Flash Parking per offrire informazioni ancora più utili sui parcheggi in garage, compreso quanto costa, se è coperto, se è accessibile da utenti in sedia a rotelle, se sono disponibili opzioni di ritiro e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Potrai anche prenotare un posto auto direttamente dall'app Waze: tutti minuti risparmiati sulla tua frenetica tabella di marcia. Le nuove informazioni inizieranno a essere disponibili da marzo-aprile 2024 su Android e iOS per oltre 30.000 parcheggi negli Stati Uniti e in Canada, mentre non è ancora chiaro quando l'aggiornamento interesserà eventualmente strutture anche in Italia.

Una bussola nella giungla dei parcheggi

Risulta che una gran parte di utenti Waze, per raggiungere destinazioni routinarie come casa o luogo di lavoro, preferisca imboccare percorsi personalizzati che non necessariamente coincidono con l'opzione più veloce. A partire da marzo 2024, Waze renderà perciò più semplice visualizzare le informazioni anche sui tuoi percorsi abitudinari, inclusi aggiornamenti sul traffico in tempo reale e ritardi lungo il percorso. Si potrà utilizzare queste informazioni per confrontare rapidamente i propri percorsi preferiti con quelli alternativi e scegliere il percorso più adatto con congnizione di causa. L'aggiornamento avviene a livello globale su Android e iOS. Buona navigazione.

Itinerario breve o... panoramico? A voi la scelta

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/03/2024