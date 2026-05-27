Colonnine auto elettriche, la rete cresce in Italia: superati i 78 mila punti di ricarica

Quante sono le colonnine per la ricarica delle auto elettriche in Italia? Questa è una domanda che spesso si sente fare quando si affronta il tema delle BEV. C'è chi pensa che siano poche ma in realtà non è affatto così. Anzi, la rete è sempre più capillare e continua a crescere. Infatti, secondo l'ultimo rapporto di Motus-E, al 31 marzo 2026 nel nostro Paese erano installati ben 78.253 punti di ricarica a uso pubblico.

Negli ultimi 12 mesi c'è stato un aumento di 12.261 punti di ricarica e di 5.206 solo dall'inizio dell'anno. L'infrastruttura di ricarica continua quindi a crescere e soprattutto sta aumentando sensibilmente la quota delle installazioni delle colonnine ad alta e altissima potenza.

Infatti, il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% registrato da questo tipo di infrastrutture l’anno precedente.

Collonnine ricarica rapporto Motus-E

Ecco quanti sono i punti di ricarica in Italia

Entrando più nel dettaglio, 55.902 sono con potenza inferiore ai 50 kW (sostanzialmente sono le Quick in corrente alternata). Abbiamo poi 15.408 punti di ricarica con potenza tra 50 kW e 149 kW. Infine, con potenza di oltre 150 kW ci sono in Italia 6.943 punti di ricarica.

55.902: potenza inferiore ai 50 kW

15.408: potenza tra 50 kW e 149 kW

6.943: potenza superiore ai 150 kW

Il rapporto evidenzia un dettaglio importante e cioè che diminuisce ancora il tasso dei punti di ricarica installati dagli operatori ma in attesa di connessione alla rete. Si è scesi al 12,9% dal 14,9% della media del 2025. Un passo avanti importante ma molto deve essere ancora fatto per snellire le procedure autorizzative.

Collonnine ricarica rapporto Motus-E

Dove si trovano le colonnine in Italia?

Guardando alla distribuzione delle colonnine al livello territoriale, la Lombardia continua a dominare la classifica delle Regioni con più punti di ricarica a uso pubblico (17.143 punti, +3.837 negli ultimi 12 mesi). A seguire Piemonte (7.574 punti, +1.223 nei 12 mesi), Veneto (7.413 punti, +1.382 nei 12 mesi), Lazio (6.985 punti, +945 nei 12 mesi) ed Emilia-Romagna (6.366, +1.141 nei 12 mesi).

Com'è la situazione nelle autostrade?

Chi possiede un'auto elettrica sa benissimo che fino a pochi anni fa, trovare una stazione di ricarica in autostrada era molto difficile. Oggi le cose vanno molto meglio. Infatti, i punti di ricarica sulle autostrade hanno raggiunto quota 1.461 unità (dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023), di cui l’87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Oggi, la metà delle aree di servizio autostradali è dotata di postazioni per la ricarica.

Tuttavia, come evidenzia Motus-E occorre una netta accelerazione sui bandi di gara da parte dei concessionari in grave ritardo nel processo di infrastrutturazione.

Una dilatazione dei tempi incomprensibile, che ha impedito all’Italia di centrare gli obiettivi previsti dal Regolamento europeo AFIR (raggiunti al 90%), con il rischio che venga aperta una procedura di infrazione ai danni dell’Italia.

[Copertina realizzata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026