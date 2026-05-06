Ewiva, nuova offerta sulla ricarica: arrivano le tariffe dinamiche fino a luglio

Ewiva, joint venture tra Enel X Way e il Gruppo Volkswagen che sta lavorando alla creazione di una capillare rete di ricarica in Italia, ha annunciato un'interessante promozione che sarà valida fino alla fine del mese di luglio. L'azienda ha infatti annunciato di aver introdotto una tariffa dinamica per le sue colonnine ad alta potenza che offre condizioni vantaggiose rispetto alla tariffa standard se si decide di fare rifornimento di energia in precise fasce orarie. Ewiva fa inoltre sapere che l'offerta sarà valida in tutte le stazioni di ricarica dotate di sistema di pagamento contactless che accettano carte di credito, debito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, VPay e Maestro, oltre ad Apple Pay e Google Pay.

Ewiva

La promozione e le tariffe dinamiche: come funziona

Entriamo più nei dettagli e vediamo in cosa consiste questa promozione con tariffe dinamiche in base all'orario della giornata. La tariffa standard di Ewiva è di 0,86 euro a kWh. Presso le colonnine compatibili, la tariffa dinamica funzionerà in questo modo.

Dal lunedì al sabato nelle ore notturne (21.00 – 06.59) e tutta la domenica: 0,77 euro/kWh.

Da lunedì a sabato (07.00 – 20.59): 0,82 euro/kWh.

L'obiettivo di questa iniziativa è quello di modulare il costo della ricarica in base ai momenti di utilizzo, rendendo il servizio più flessibile per i possessori di un'auto elettrica, soprattutto nei periodi di maggiore mobilità come la domenica e i mesi estivi. C'è un'altra cosa da dire e cioè che l’iniziativa è applicata, con condizioni a loro dedicate, anche a tutti i fornitori del servizio di ricarica con cui ci sono accordi di interoperabilità. Infatti, Ewiva offrirà condizioni economiche vantaggiose ai propri partner.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026