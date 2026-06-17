Porsche celebra 75 anni nel Regno Unito con una 911 GT3 da collezione

Porsche festeggia i suoi 75 anni di presenza nel Regno Unito. Per celebrare questa speciale ricorrenza, la casa automobilistica tedesca ha svelato l'esclusiva Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition che sarà prodotta in soli 51 esemplari. Quel ''51'' nel nome, oltre appunto al numero di esemplari prodotti, fa riferimento alle prime Porsche 356 coupé esposte al Salone dell'automobile di Earls Court nel 1951, in occasione del debutto della casa automobilistica nel Regno Unito.

Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition, profilo

Una Porsche 911 GT3 davvero molto speciale

Basata sulla versione GT3 della 911 con il pacchetto Touring, trae ispirazione da una delle 356 coupé esposte al salone londinese 75 anni fa, con un'esclusiva verniciatura metallizzata ''Earls Court Green'' e interni bicolore in pelle e velluto. Sviluppata da Porsche GB grazie al programma Porsche Exclusive Manufaktur, chi vorrà metterla nel garage di casa dovrà prepararsi a sborsare almeno 251.951 sterline che al cambio sono circa 291.200 euro.

Oltre alla particolare colorazione verde, questa serie speciale si riconosce per la presenza di una striscia argentata sul cofano anteriore, calotte degli specchietti e maniglie delle portiere argentate, cerchi bicolore verde metallizzato e argento, oltre a un badge ''Earls Court 51'' sulla griglia. Anche gli interni sono stati personalizzati e resi ancora più speciali. Sono presenti sedili sportivi a regolazione elettrica, rivestiti in pelle e velluto, mentre i loghi Earls Court adornano i poggiatesta, la plancia e i battitacco, e non mancano inserti in legno. Essendo la versione Touring, la Earls Court 51 Edition è anche una 2+2 posti.

Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition, posteriore

Non sono state invece apportate modifiche alla meccanica. Dunque, il cuore pulsante dell'esclusiva Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition è sempre l'apprezzato motore 6 cilindri boxer aspirato di 4 litri di cilindrata. Si tratta di un'unità in grado di erogare 510 CV e 450 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di superare i 320 km/h. Si potrà scegliere tra il cambio manuale a 6 rapporti o l'automatico PDK a 7 marce.

Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition, interni

La Earls Court 51 Edition sarà esposta questo fine settimana al festival Porsche Sunstede di Silverstone, nel Northamptonshire, dove sarà affiancata da una coupé 356 del 1951 restaurata dal servizio Manufaktur Sonderwunsch Classic Recommission di Porsche.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026