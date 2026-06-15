Nuova Panamera avvistata al Nürburgring: Porsche prepara un aggiornamento completo

Per la Porsche Panamera sta arrivando un nuovo aggiornamento e adesso vi mostriamo le ultime foto spia. La terza generazione era stata svelata alla fine del 2023, evolvendo lo stile del modello precedente e puntando maggiormente sull'ibrido. Le vendite della Panamera sono adesso in calo e quindi è necessario un rinnovamento che sta per arrivare, per rilanciare questo modello.

Porsche Panamera foto spia

Ritocchi al look e non solo

Gli ultimi scatti spia mostrano la rinnovata Porsche Panamera intenta a effettuare test di sviluppo Nürburgring dove la casa tedesca starà affinando aspetti come il nuovo setup dell'assetto. Gli scatti mettono in evidenza modifiche al design del paraurti anteriore, che presenta linee più squadrate, apparentemente pensate per migliorare sia l'aerodinamica che il raffreddamento. Anche i fari sono diversi e i loghi Porsche sono stati riposizionati. La diversa integrazione del pacchetto di sensori collocato nella parte superiore del parabrezza è un altro evidente cambiamento rispetto all'attuale modello. Similmente alla Macan elettrica, anche questo dovrebbe integrare la telecamera anteriore, il sensore pioggia, il sensore luce e il sensore di umidità che aiuta il sistema di climatizzazione a prevenire l'appannamento dell'abitacolo.

Porsche Panamera foto spia

Il prototipo della nuova Panamera intercettato tra le curve del circuito tedesco presenta un impianto frenante carboceramico, oltre a un nuovo paraurti posteriore dal design più squadrato e con integrato un rinnovato diffusore. Le forme dell'impianto di scarico fanno capire che il prototipo della rinnovata Panamea possa essere una delle versioni più sportive della gamma. Si vocifera che il prototipo possa essere nello specifico la futura versione Turbo GT basata sulla precedente Turbo S E-Hybrid. Si tratta comunque di indiscrezioni che come tali devono essere prese.

Novità anche per gli interni

Porsche Panamera foto spia

L'aggiornamento della Panamera apporterà novità anche all'abitacolo. Gli interni dovrebbero presentare le ultime novità viste sulla Cayenne elettrica con ampi schermi per strumentazione e sistema infotainment (come si può intravedere dalle foto spia). Insomma, è in arrivo un aggiornamento a 360 gradi per la berlina sportiva tedesca. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il momento del debutto.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026