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Porsche 911 Speedster Gunther Werks: all’asta un esemplare raro che può valere una fortuna

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1 ora fa - La speciale Gunther Werks Blue Phoenix battuta il prossimo agosto

La supercar tedesca con carrozzeria Speedster firmata dallo specialista americano punta a una quotazione record

Le creazioni di Porsche firmate Gunther Werks (guarda la homepage di Gunther Werks) sono ormai considerate vere opere da collezione, capaci di raggiungere quotazioni elevatissime sul mercato internazionale.

Porsche 911/993 Speedster by Gunther Werk: all'asta uno dei 25 esemplari costruiti

Modello esclusivo per collezionisti

La protagonista di oggi è la Blue Phoenix, una speciale Speedster destinata alla prossima asta organizzata da Mecum a Monterey (qui il link all’asta). Si tratta di uno dei soli 25 esemplari realizzati sulla base della storica 911 generazione 993 raffreddata ad aria, reinterpretata dagli specialisti californiani con un approccio moderno ma rispettoso della tradizione.

Il modello si presenta praticamente nuovo, con appena 174 km percorsi dopo il completamento del restauro. L’estetica è stata completamente trasformata grazie a una carrozzeria in fibra di carbonio che riduce il peso e dona alla vettura una presenza scenica molto più aggressiva rispetto alla vettura originale.

Porsche 911/993 Speedster by Gunther Werk: l'abitacolo su misura della sportiva tedesca

Motore aspirato e tecnica evoluta

Sotto il cofano trova spazio un raffinato motore boxer sei cilindri aspirato da 4,0 litri sviluppato insieme a Rothsport Racing. La potenza raggiunge 430 CV e 447 Nm di coppia, gestiti tramite cambio manuale a sei rapporti e differenziale autobloccante.

Numeri importanti per una vettura da appena 1.180 kg, pensata per offrire sensazioni di guida pure e coinvolgenti.

Tra gli elementi tecnici più interessanti figurano:

  • sospensioni aggiornate
  • impianto con freni Brembo
  • sistema di sollevamento anteriore
  • telaio irrigidito dopo la rimozione del tetto

Nonostante le prestazioni elevate, la vettura appare quasi “moderata” rispetto ai mostruosi 862 CV sviluppati dalla versione finale biturbo della casa americana.

Porsche 911/993 Speedster by Gunther Werk: reinterpretazione moderna di un'auto iconica

Interni artigianali e dettagli in carbonio

Grande attenzione è stata dedicata anche agli interni, caratterizzati da un mix di artigianalità e materiali racing. Spiccano sedili e volante in carbonio, una leva del cambio in alluminio lavorata dal pieno e numerosi dettagli personalizzati.

Persino il vano anteriore è rifinito in fibra di carbonio, confermando l’approccio maniacale adottato da Gunther Werks per questa esclusiva reinterpretazione della storica supercar tedesca. L'asta si terrà dal 13 al 15 agosto, siete ancora in tempo per fare un'offerta.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/05/2026
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Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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