Porsche 911 GT3 Touring Tree of Life: Sonderwunsch firma la supercar unica al mondo

Solitamente, la versione Touring della Porsche 911 GT3 (guarda Porsche 911 GT3 Touring) è la scelta preferita dagli acquirenti che prediligono una certa sobrietà rispetto all'ostentazione della versione – passateci il termine – “track-day” con alettoni e appendici aerodinamiche bene in vista. Questo esemplare in particolare, però, non sembra aver seguito questa strada. La casa tedesca ha realizzato questa straordinaria 911 GT3 Touring one-off per celebrare il 15° anniversario di Porsche Moldavia.

Porsche 911 GT3 Touring Tree of Life: Sonderwunsch celebra 15 anni di Porsche Moldavia

Un progetto speciale realizzato su misura

La vettura nasce nell'ambito del programma Sonderwunsch , dedicato alle personalizzazioni più esclusive del marchio tedesco ( guarda un'altra 911 Sonderwunsch ). Battezzata Tree of Life, ovvero Albero della Vita, questa speciale supercar è stata sviluppata insieme a Style Porsche e agli specialisti del reparto Sonderwunsch di Zuffenhausen, prendendo ispirazione da uno dei simboli culturali più rappresentativi della Moldavia.

Porsche 911 GT3 Touring Tree of Life: la scelta delle sfumature su campione

Verniciatura artistica e dettagli unici

L'elemento che cattura immediatamente l'attenzione è la spettacolare verniciatura cangiante . La carrozzeria sfoggia una sfumatura che passa dal Viola Metallic anteriore al Magenta Magico Chromaflair posteriore, richiamando le diverse fasi di maturazione dell'uva e la tradizione vinicola moldava. Completano il look i cerchi in magnesio da 20 e 21 pollici e il grande Albero della Vita dipinto a mano in oro Neodyme sul cofano e sul tetto.

Per completare l'opera sono stati necessari circa 400 ore di lavorazione artigianale, una testimonianza dell'elevato livello di cura dedicato ad ogni dettaglio.

Porsche 911 GT3 Touring Tree of Life: l'abitacolo dalle tinte audaci e su misura

Interni tra eleganza e tradizione

Se gli esterni si fanno notare per l'audacia, gli interni proseguono il tema esclusivo della vettura con una raffinata combinazione di pelle Lila con inserti in Ruby Star Neo, cuciture a contrasto e l'iconico tessuto Pasha applicato a sedili, pannelli porta, vano portaoggetti e bagagliaio. Per impreziosire ulteriormente l'abitacolo troviamo inserti in legno Paldao, utilizzati sulla leva del cambio manuale e sugli schienali dei sedili, giusto per dare un tocco di classico all'abitacolo.

Porsche 911 GT3 Touring Tree of Life: la meccanica rimane la stessa del modello standard

Nessuna modifica tecnica, resta il fascino della GT3

Sotto la carrozzeria non sono stati introdotti aggiornamenti meccanici. La vettura conserva infatti il ​​celebre motore boxer sei cilindri aspirati da 4,0 litri e 510 CV della GT3 di serie. Insomma, questa nuova opera d'arte di Porsche Sonderwunsch è una creazione che unisce design, cultura e prestazioni, trasformando una già speciale 911 GT3 Touring in un autentico pezzo da collezione. A voi piace o l'avete trovata un po' eccentrica? Diteci cosa non pensate.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/06/2026