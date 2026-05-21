Porsche 911 GT2 RS Manthey: il video POV del giro record a Road Atlanta

Hai presente quando dici che un'auto è già ''definitiva'' così come esce dalla fabbrica? Ecco, a Stoccarda (e soprattutto nell'officina di Manthey Racing) non sono quasi mai d'accordo.

Prendi la 911 GT2 RS della generazione 991.2: una macchina che di certo non soffre di complessi di inferiorità. Eppure, mettendoci le mani con il kit Manthey e calzando le Michelin Pilot Sport Cup 2 R N0 — gomme specialistiche, sì, ma comunque omologate per andare a fare la spesa — il risultato cambia, e di parecchio.

I numeri del record Siamo andati al Michelin Raceway Road Atlanta, un tracciato dove se sbagli non hai molto spazio per rimediare. Il cronometro si è fermato su un tempo di 1:22,649. Per darti un riferimento concreto, questo tempo abbassa di 0,2 secondi il precedente primato per auto stradali di produzione.

Supera sé stessa. E non di poco

Ma il dato che ti fa capire davvero quanto pesi l'intervento di Manthey è il confronto interno: rispetto alla GT2 RS ''standard'' che aveva girato qui nel 2019 (montando le stesse identiche gomme), questa versione ha limato la bellezza di 2,2 secondi.

Non solo potenza Il segreto non sta in un aumento dei cavalli, che sulla GT2 RS sono già abbondanti, ma nel lavoro certosino fatto su sospensioni e aerodinamica. Sono questi gli upgrade che permettono di sfruttare ogni centimetro di asfalto e di portare più velocità in curva.

A guidare la danza tra i cordoli c’era Jörg Bergmeister: uno che non ha bisogno di presentazioni, ex pilota ufficiale e oggi uomo immagine della Casa, che sa esattamente dove mettere le ruote per far segnare il tempo. Se vuoi farti un'idea di cosa significhi gestire tutta quella spinta in un giro perfetto, guarda il video POV qui sopra: non c'è molta enfasi, solo tanta velocità.

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