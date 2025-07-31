Sali a bordo della SW più veloce al mondo. Il video POV definitivo

Ecco BMW M3 CS Touring mentre doma il Nürburgring in meno di 7 minuti e 30. Il suo record è imbattibile e vi spieghiamo perché

C'era un tempo in cui la station wagon era un'auto che faceva status. Oggi che quasi nessuno più si fila questo tipo di carrozzeria, ci pensaBMW M3 CS Touring a dissotterrare la passione per le station, specie quelle dal caratteraccio.

Forse ti stai annoiando e forse il video on board di M3 CS Touring che straccia il record sul giro al Nürburgring è quello che ci vuole per rialzare le frequenze del tuo spirito.

BMW M3 CS Touring, regina del 'Ring

Con un tempo di 7:29:490, l'ingegnere-pilota Jörg Weidinger alla guida, BMW M3 CS Touring si aggiudica il titolo di station wagon più veloce di tutti i tempi sul Nürburgring-Nordschleife. Anzi:

wagon più veloce di tutti i tempi

Punto.

Jörg Weidinger posa con la BMW M3 CS Touring dei record

Forte del suo 6 cilindri in linea 3,0 litri biturbo da 550 CV, il cambio a M Steptronic a 8 rapporti, la trazione integrale M xDrive, M3 CS Touring sconfigge così... se stessa. O meglio, sua sorella un pelo meno indiavolata.

Il record precedente tra le SW di serie apparteneva infatti a BMW M3 Touring (senza trattamento CS), che nel 2022 registrò un crono di 7:35:060.

Prenditi una pausa di 7 minuti e mezzo da quello che (non) stai facendo, e guarda il video.

Un vizio di famiglia

Dopo l'impressionante record stabilito da BMW M2 CS, che ora detiene il primo posto nella categoria compatte, BMW M3 CS Touring rafforza dunque lo strapotere che BMW M esercita al 'Ring (che è anche il suo circuito ufficiale di collaudo) tra le sportive di medie dimensioni.

Categoria nella quale BMW M4 CSL detiene il tempo più veloce in assoluto (7:18.137), seguita da BMW M4 CS con 7:21:989 e da BMW M3 CS con 7:28:760. Poi c'è lei, la wagon di serie più brutale al mondo.

BMW M3 CS Touring: cattivissima anche da ferma

Record imbattibile?

C'è una wagon che sia una, sul mercato, in grado di girare al 'Ring sotto il tempone di M3 CS Touring? L'unica possibile avversaria è la futura Audi RS5 Avant. Sempre che l'erede di RS4 abbia interesse a cimentarsi in una missione quasi impossibile.

Il tempo stabilito al 'Ring da M3 CS Touring è difficilmente eguagliabile

L'altra competitor è in casa, ma BMW M5 Touring è più grande, più pesante e meno agile, benché ancor più potente.

No, il record al 'Ring di M3 CS Touring resterà imbattuto a lungo. Forse, per l'eternità. O forse, solo fino a quando la prima M3 a trazione elettrica...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/08/2025