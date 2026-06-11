Non ci sarà mai una Porsche 911 elettrica: la conferma del CEO Michael Leiters

Il CEO di Porsche Michael Leiters ha confermato definitivamente che non ci sarà mai una 911 completamente elettrica.

L’elettrificazione è il futuro. Nonostante qualche (non certo marginale) tensione, questo sembra essere l’obiettivo a lungo termine. Ma quello che è emerso negli ultimi anni è che non tutte le auto lo saranno. Diversi costruttori, infatti, sembrano essere orientati a mantenere versioni con motore a combustione interna, soprattutto per i modelli più iconici dei propri marchi. Tra questi c’è anche Porsche che sulla 911 elettrica sembra avere le idee molto chiare.

Una Porsche 911 elettrica è possibile?

La domanda circolava da tempo tra gli appassionati e gli addetti ai lavori: arriverà mai una Porsche 911 completamente elettrica? La risposta è arrivata ieri in modo ufficiale e definitivo per bocca del CEO Michael Leiters. Intervenuto a un evento organizzato dalla rivista tedesca Auto Motor und Sport a Berlino, Leiters ha dichiarato che Porsche non produrrà mai una versione full electric della 911. La sportiva più iconica di Zuffenhausen continuerà ad essere proposta esclusivamente con motori a combustione interna e ibridi.

Va detto che in realtà le parole di Leiters non arrivano come un fulmine a ciel sereno. Porsche non aveva mai lasciato intendere che una 911 elettrica fosse nei piani, ma la dichiarazione esplicita del CEO chiude definitivamente tutte le speculazioni che per anni hanno continuato a circolare.

La scelta di Porsche non è una marcia indietro sull’elettrificazione, ma una scelta ben precisa su un singolo modello. Leiters ha infatti precisato che il marchio continuerà a investire in veicoli elettrici seguendo la domanda dei clienti, ma non sulla 911.

Il testimone della prima sportiva a due porte full electric di Porsche passerà invece alla 718. Nonostante i dubbi interni emersi nei mesi scorsi (con indiscrezioni su possibili cancellazioni legate ai costi e alla pressione sui profitti) il programma sulla 718 EV è confermato. Sarà venduta in versione elettrica accanto a varianti termiche, con queste ultime posizionate più in alto nella gamma.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 11/06/2026