All'asta 3 Porsche 911 a tema per il lancio di Toy Story 5

Porsche, Disney e Pixar tornano a collaborare in vista del lancio del film Toy Story 5. Dopo il successo della 911 Sally Special del 2022, battuta all'asta per ben 3,6 milioni di dollari, il reparto Sonderwunsch di Stoccarda ha realizzato tre esemplari unici di Porsche 911 ispirati ai personaggi più iconici della saga: Woody, Jessie e Buzz Lightyear.

Non si tratta di semplici pellicole applicate sulla carrozzeria, ma di un lavoro di verniciatura interamente artigianale che ha richiesto oltre 350 ore di manodopera per ciascuna vettura.

Porsche 911 Carrera T Woody

La Carrera T dedicata a Woody

Se pensi a Toy Story, il primo nome che ti viene in mente è senza dubbio il cowboy Woody. Per lui la scelta è caduta su una Porsche 911 Carrera T, rifinita con una serie di dettagli che richiamano il suo abbigliamento western.

La vera particolarità è nella vernice blu della carrozzeria: per riprodurre la trama dei jeans, i tecnici hanno letteralmente pressato del vero tessuto denim sulla vernice ancora fresca, mixando le tinte Golf Blue, Dark Sea Blue e bianco per ottenere un effetto vissuto.

A completare l'esterno ci sono accenti in Coffee Black e Aurum Gold, grafiche rosse con il nome del personaggio e cerchi a cinque razze bicolore che ricordano la stella dello sceriffo.

Dentro l'abitacolo trovi inserti in pelle Speed Yellow con cuciture a scacchi rossi (come la sua camicia), abbinati a pelle marrone vintage. Sul battitacco retroilluminato compare la scritta ''Ride Like the Wind!''.

Porsche 911 Targa 4 GTS Jessie, vista laterale

La Targa 4 GTS per Jessie

La compagna d'avventure di Woody ha invece le forme di una Porsche 911 Targa 4 GTS. La carrozzeria è verniciata in Jessie White Metallic con un riflesso perlato, spezzato dai sottoporta in Cobalt Blue Metallic e da dettagli in Atacama Yellow sul cofano anteriore e sul posteriore.

I filetti rossi richiamano i ricami dei vestiti della cowgirl, mentre la classica scritta ''Targa'' sul roll-bar è stata sostituita dal nome Jessie. Anche qui i cerchi sono a cinque razze in tonalità oro chiaro.

All'interno domina la pelle Dark Night Blue con cuciture a contrasto Bordeaux e Pebble Grey, completata da inserti in denim sui sedili e tappetini con motivo pezzato bianco e nero. All'apertura della portiera, il battitacco ti accoglie con il classico esclamativo ''Yee Haw!''.

Porsche 911 GT3 RS Buzz Lightyear

La GT3 RS di Buzz Lightyear

Il pezzo più estremo del trio è senza dubbio quello dedicato a Buzz Lightyear. Per lo Space Ranger più famoso dello schermo, la scelta non poteva che ricadere sulla Porsche 911 GT3 RS equipaggiata con il pacchetto Weissach.

Del resto, se devi interpretare il giocattolo più tecnologico della scatola, ti serve la vettura più affilata della gamma. La livrea riprende fedelmente i colori della tuta spaziale: base bianca con accenti verdi e viola stesi a mano, con la gigantesca ala posteriore che richiama le ali retrattili del personaggio.

Sul cofano trovi la targhetta ''Lightyear'' e le ruote spiccano per il logo di Buzz sul mozzo, per le gomme Goodyear dal lettering specifico e per altri easter egg nascosti sulle gomme. L'abitacolo mantiene la stessa combinazione cromatica viola e verde, con il battitacco che riporta il celebre motto ''Verso l'infinito e oltre''.

Non a caso la GT3 RS Buzz Lightyear è equipaggiata di serbatoio maggiorato, oltre al sollevatore anteriore e ai freni carboceramici PCCB, con pinze verniciate di nero.

I tre esemplari non rimarranno nei musei: saranno venduti all'asta, e l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza ad alcune associazioni partner: la Croce Rossa Americana, Big Brothers Big Sisters of America e la Starlight Children’s Foundation.

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