Porsche 911 964: il restomod di Pogea Racing omaggia la sportiva di Zuffenhausen

La Porsche 911 serie 964 entra nel mondo dei restomod più estremi grazie alla PR964, progetto sviluppato da Pogea Racing, noto tuner tedesco specializzato in elaborazioni ad alte prestazioni (guarda la homepage di Pogea Racing).
Porsche 911 964 PR964: una preparazione neo-retrò che celebra la sportiva anni '90
Porsche 911 serie 964, nasce un restomod unico
Il nuovo programma di tuning prende come base una storica Porsche degli anni '90 e la trasforma in una moderna supercar classica, seguendo la filosofia già adottata da altri celebri preparatori (guarda un altro restomod di Porsche 911 964). Ogni esemplare viene smontato completamente e ricostruito attraverso un accurato processo, senza rinunciare alla silhouette originale. Il progetto evita l'effetto replica, introducendo invece dettagli contemporanei e soluzioni tecniche evolute. Guardiamo insieme il video per scoprire il restomod Porsche.
Carbonio, telaio rivisto e motori potenziati
Il lavoro sulla vettura parte dal telaio, che viene irrigidito e aggiornato prima dell'installazione della nuova carrozzeria in fibra di carbonio. Il design richiama la storica 911 Turbo, ma con elementi stilistici moderni come il parfaurti anteriore ispirato a quello della 992.2 GT3 e carreggiate ampliate.
Porsche 911 964 PR964: interni sportivi realizzati su misura per i clienti
Un motore, tre livelli di potenza
Sotto il cofano c'è spazio per un boxer con motore evoluto disponibile in più posti letto. La versione base mantiene il classico sei cilindri boxer da 3,6 litri, mentre le varianti sovralimentate raggiungono rispettivamente 400 CV e 500 CV. Lo sviluppo tecnico è stato curato insieme a EGMO, azienda svizzera specializzata nella calibrazione dei propulsori Porsche ad alte prestazioni.
Porsche 911 964 PR964: il restomod dello specialista tedesco Pogea Racing
Assetto racing e personalizzazione su misura
La meccanica della PR964 riceve aggiornamenti dedicati a sospensioni e freni, con l'adozione di sistemi regolabili KW Clubsport e impianti carboceramici maggiorati.
Anche gli interni vengono completamente ridisegnati secondo le richieste del cliente, con finiture personalizzate e nuovi sedili sportivi. Ogni vettura viene costruita su ordinazione, permettendo al proprietario di seguire l'intero sviluppo del progetto. Per il momento Pogea Racing non ha ancora comunicato il prezzo, ma esclusività e livello delle modifiche prevedono cifre particolarmente elevate. Cosa ne dite? Ti piace questa nuova interpretazione della classica 911? Diteci la vostra.
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.