Porsche 911 964: il restomod di Pogea Racing omaggia la sportiva di Zuffenhausen

La PR964 è un esemplare esclusivo che reinterpreta la supercar anni '90: carbonio, motori fino a 500 CV e personalizzazione totale griffata dallo specialista tedesco

La Porsche 911 serie 964 entra nel mondo dei restomod più estremi grazie alla PR964, progetto sviluppato da Pogea Racing, noto tuner tedesco specializzato in elaborazioni ad alte prestazioni (guarda la homepage di Pogea Racing).

Porsche 911 964 PR964: una preparazione neo-retrò che celebra la sportiva anni '90

Porsche 911 serie 964, nasce un restomod unico

Il nuovo programma di tuning prende come base una storica Porsche degli anni '90 e la trasforma in una moderna supercar classica, seguendo la filosofia già adottata da altri celebri preparatori (guarda un altro restomod di Porsche 911 964). Ogni esemplare viene smontato completamente e ricostruito attraverso un accurato processo, senza rinunciare alla silhouette originale. Il progetto evita l'effetto replica, introducendo invece dettagli contemporanei e soluzioni tecniche evolute. Guardiamo insieme il video per scoprire il restomod Porsche.

Carbonio, telaio rivisto e motori potenziati

Il lavoro sulla vettura parte dal telaio, che viene irrigidito e aggiornato prima dell'installazione della nuova carrozzeria in fibra di carbonio. Il design richiama la storica 911 Turbo, ma con elementi stilistici moderni come il parfaurti anteriore ispirato a quello della 992.2 GT3 e carreggiate ampliate.

Porsche 911 964 PR964: interni sportivi realizzati su misura per i clienti

Un motore, tre livelli di potenza

Sotto il cofano c'è spazio per un boxer con motore evoluto disponibile in più posti letto. La versione base mantiene il classico sei cilindri boxer da 3,6 litri, mentre le varianti sovralimentate raggiungono rispettivamente 400 CV e 500 CV. Lo sviluppo tecnico è stato curato insieme a EGMO, azienda svizzera specializzata nella calibrazione dei propulsori Porsche ad alte prestazioni.

Porsche 911 964 PR964: il restomod dello specialista tedesco Pogea Racing

Assetto racing e personalizzazione su misura

La meccanica della PR964 riceve aggiornamenti dedicati a sospensioni e freni, con l'adozione di sistemi regolabili KW Clubsport e impianti carboceramici maggiorati.

Anche gli interni vengono completamente ridisegnati secondo le richieste del cliente, con finiture personalizzate e nuovi sedili sportivi. Ogni vettura viene costruita su ordinazione, permettendo al proprietario di seguire l'intero sviluppo del progetto. Per il momento Pogea Racing non ha ancora comunicato il prezzo, ma esclusività e livello delle modifiche prevedono cifre particolarmente elevate. Cosa ne dite? Ti piace questa nuova interpretazione della classica 911? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/05/2026