Nuova Volkswagen ID. Cross è ufficiale: motori, autonomia e prezzi del B-SUV elettrico

La nuova Volkswagen ID. Cross è ufficiale: fino a 211 CV, batterie LFP e NMC, funzione Vehicle-to-Load, bagagliaio da 475 litri e prezzi a partire da circa 28.000 euro

I SUV piacciono molto e quindi non stupisce se le case automobilistiche continuano a investire in questa direzione, anche se a discapito di altre forme di carrozzeria come le berline. I SUV oggi non sono più solamente di grandi dimensioni perché sono arrivati anche nei segmenti più piccoli. Ne è un esempio la nuova Volkswagen ID. Cross che fa ufficialmente il suo debutto. Di questo modello in realtà sapevamo già diverse cose tra foto spia e anticipazioni ma adesso possiamo scoprire tutti i suoi segreti.

Dopo la ID. Polo che sta alla Polo, la nuova ID. Cross può essere vista come l'erede elettrica della T-Cross.

Volkswagen ID. Cross

Dimensioni e interni

La nuova ID. Cross come la ID. Polo, la Cupra Raval e la Skoda Epiq, fa parte della nuova generazione di piccole elettriche su cui il Gruppo Volkswagen sta puntando molto. Volkswagen ID. Cross è lunga 4.153 mm, alta 1.581 mm e larga 1.794 mm. Il passo è di 2.601 mm. Grazie alla piattaforma MEB+, è in grado di offrire più spazio rispetto alla T-Cross. Per i bagagli a disposizione ci sono 475 litri, 20 in più rispetto alla T-Cross. Inoltre, davanti è presente un comodo frunk da 25 litri, buono per conservare i cavi di ricarica.

Volkswagen ID. Cross

L'aspetto non è certo una sorpresa. ID. Cross adotta il linguaggio stilistico Pure Positive di Volkswagen che si caratterizza per offrire superfici pulite. Tra gli elementi distintivi del nuovo modello il tetto allungato, il montante C, così come le firme luminose anteriori e posteriori. Tra gli optional, i fari a matrice LED IQ.LIGHT e il logo Volkswagen illuminato. Per il B-SUV a disposizione cerchi da 17 a 20 pollici.

Salendo a bordo della nuova ID. Cross, troviamo un ambiente che richiama quello della ID. Polo. L'aspetto non è eccessivamente minimalista come va di moda oggi. Volkswagen, infatti, intende tornare a offrire alcuni comandi fisici per gestire con facilità una serie di funzione della vettura. In ogni caso, dietro al volante c'è il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display dell'infotainment da 12,9 pollici. La grafica della strumentazione è personalizzabile e tra quelle a disposizione c'è quella che simula il vecchio quadro strumenti della prima Golf.

Volkswagen ID. Cross

Tra gli optional un impianto audio Harman Kardon da 425 Watt, con 10 altoparlanti.

Motori e autonomia

La nuova Volkswagen ID. Cross dispone del motore APP290 proposto in più livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV). Due sono invece i tagli della batteria disponibili: 37 kWh e 52 kWh (capacità nette). La batteria più piccola può essere caricata dal 10% all'80% in circa 23 minuti presso punti di ricarica rapida in corrente continua con una potenza fino a 90 kW. Con quella più grande, invece, la ricarica dal 10% all'80% avviene in circa 24 minuti con una potenza di picco di 105 kW.

Volkswagen ID. Cross

La batteria da 37 kWh è del tipo LFP (litio-ferro-fosfato), mentre quella d 52 kWh è del tipo NMC (nichel-manganese-cobalto). L'autonomia varia da 315 km fino a circa 435 km secondo il ciclo WLTP. Velocità massima di 150 km/h (116 e 135 CV) e di 160 km/h (211 CV). Tra le funzionalità avanzate c'è il Vehicle-to-Load (V2L) che permette di sfruttare l'energia della batteria di trazione per alimentare piccoli dispositivi elettrici esterni.

Parlando della sicurezza, troviamo gli ultimi sistemi di assistenza alla guida sviluppati da Volkswagen tra cui il Connected Travel Assist con riconoscimento dei semafori. Se viene rilevato il semaforo rosso, questo sistema va a frenare l'auto. Si può avere anche il Park Assist Pro che può gestire le manovre di parcheggio in modo completamente automatico.

La nuova ID. Cross, nella versione con batteria da 52 kWh, sarà in grado di trainare rimorchi con un peso fino a 1.200 kg.

Volkswagen ID. Cross

Allestimenti e prezzi

Nuova Volkswagen ID. Cross si può scegliere negli allestimenti Trend, Life e Style.

ID. Cross Trend: 85 kW (116 CV) e batteria da 37 kWh

ID. Cross Life e ID. Cross Style: 99 kW (135 CV) e batteria da 37 kWh

ID. Cross Life e ID. Cross Style: 155 kW (211 CV) e batteria da 52 kWh

I prezzi partiranno da circa 28.000 euro.

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