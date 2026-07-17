Ad Amburgo viaggi su un Volkswagen ID. Buzz che guida da solo

Chi abita ad Amburgo potrà adesso salire a bordo di un Volkswagen ID. Buzz che guida da solo per farsi portare in giro in città. MOIA, la divisione della casa tedesca che si occupa di mobilità, ha lanciato ad Amburgo un progetto pilota di ridepooling con auto a guida autonoma. Per il momento, l'area operativa copre parti di Winterhude, Barmbek e Wandsbek.

Il tutto rientra all'interno del più ampio progetto ALIKE per la sperimentazione di servizi di mobilità autonoma a richiesta, finanziato dal Ministero federale tedesco dei trasporti. Il progetto esplora come i servizi di mobilità autonoma possano integrare autobus e treni in futuro.

Per il momento le corse sono gratuite

In questa prima parte della sperimentazione, le corse saranno gratuite e accompagnate da un operatore di sicurezza qualificato. Questo significa che gli ID. Buzz per guidando da soli avranno a bordo un operatore pronto a intervenire in caso di problemi. Sulle strade di Amburgo saranno impiegati fino a 10 ID. Buzz a guida autonoma di MOIA.

Volkswagen ID. Buzz

Come si può prenotare una corsa? I residenti di Amburgo (in questa fase chi si era pre-registrato), attraverso l'app MOIA potranno prenotare il servizio di trasporto. La salita e la discesa a destinazione avvengono sempre su aree virtuali designate. Più avanti, le corse si potranno prenotare anche attraverso l'app hvv switch, cioè l'applicazione di mobilità della città.

Non è ancora chiaro quanto costeranno le corse non appena il servizio non sarà più gratuito. Nel corso del tempo l'area operativa sarà estesa.

Guida autonoma Made in Europe

Il lancio ad Amburgo del servizio di ridepooling con auto a guida autonoma rappresenta un'importante pietra miliare nel percorso verso soluzioni di mobilità autonoma ''made in Europe''. MOIA sta sviluppando una piattaforma tecnologica per servizi di mobilità autonoma conformi agli standard europei, che consentirà agli operatori di flotte pubbliche e private di implementare servizi autonomi su larga scala.

La piattaforma integra veicoli, il sistema di guida autonoma di Mobileye, una piattaforma software Mobility-as-a-Service ( MaaS ), nonché formazione e supporto per gli operatori. L'esperienza maturata ad Amburgo fornisce a MOIA una base fondamentale per sviluppare ulteriormente questa piattaforma e introdurla gradualmente in altri mercati come fornitore di tecnologia.

Ricordiamo che gli ID. Buzz utilizzati sono stati modificati appositamente per integrare la piattaforma per la guida autonoma sviluppata da Mobileye.

Come andrà la sperimentazione? Lo scopriremo, quello che è certo è che i servizi di trasporto a guida autonoma nelle città stanno diventando sempre più una realtà, finalmente anche in Europa.

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