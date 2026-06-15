Tesla Cybercab: i dati veri del Robotaxi svelati dall'EPA americana

Se segui da vicino le mosse di Elon Musk, saprai ormai che le sue dichiarazioni sui veicoli a guida autonoma totale vanno sempre prese con il dovuto beneficio d'inventario. Da oltre un decennio il vulcanico CEO di Austin ci assicura che la svolta definitiva è questione di ''un paio d'anni al massimo''.

Ora l'attenzione è tutta sul futuristico Tesla Cybercab (conosciuto anche come Robotaxi), un mezzo che nelle intenzioni della Casa dovrebbe debuttare privo di volante e pedali. La prudenza è d’obbligo, ma questa volta a parlare sono i numeri concreti di un documento ufficiale.

Guida autonoma Tesla: a che punto siamo con i Robotaxi?

Va detto, a onor del vero, che in Texas circola già una piccola flotta di Model Y destinate al servizio robotaxi, operative senza nessuno al posto di guida. Un traguardo senza dubbio interessante, che però non coincide ancora con l'auto autonoma ad uso privato che Musk evoca da tempo.

Sul Cybercab il dubbio resta: chi si siederà sul sedile di sinistra sarà un conducente attivo o un semplice passeggero? Se il software rimane un'incognita, la meccanica del Cybercab non è invece più un mistero, grazie ai documenti depositati presso l'EPA, l'ente per la protezione ambientale statunitense.

Tesla Cybercab (Robotaxi)

Scheda tecnica Tesla Cybercab: quanto pesa il Robotaxi?

Dalle carte dell'omologazione americana emergono dettagli tecnici piuttosto succulenti, a partire dalla massa complessiva. Il peso in ordine di marcia si attesta sui 1.412 kg (3.113 libbre), un valore decisamente contenuto per gli standard attuali delle auto elettriche, che spesso superano abbondantemente le due tonnellate.

Motore Tesla Cybercab: quanti cavalli ha e quali sono le prestazioni?

A muovere la vettura ci pensa un singolo motore elettrico capace di erogare 219 CV di potenza. La vera sorpresa balza all'occhio leggendo la voce sul sistema di trazione, che parrebbe indicare una scelta tecnica insolita per il brand e che ha subito aperto il dibattito tra gli appassionati.

Trazione anteriore o integrale AWD? Il giallo dei documenti EPA

Scorrendo il documento ufficiale dell'EPA si incappa in una curiosa incongruenza. Se da un lato la scheda tecnica suggerisce che la potenza venga inviata alle ruote davanti, la nota sulla modalità di test riporta la dicitura all-wheel drive (trazione integrale), lasciando ipotizzare un coinvolgimento anche del retrotreno.

Tesla Cybercab (Robotaxi), l'interno

Frenata rigenerativa e trazione: l'ipotesi del refuso tecnico

A fare chiarezza interviene però un altro dettaglio: la frenata rigenerativa sfrutta unicamente l'asse anteriore. Questo elemento ci spinge a credere che il Cybercab sia a tutti gli effetti una vettura a trazione anteriore e che la voce AWD sia solo il frutto di un banale refuso di compilazione da parte dei tecnici americani.

Capacità batteria Tesla Cybercab: quanti kWh per il nuovo modello?

Le indiscrezioni svelate dall'ente americano toccano ovviamente anche il comparto energetico. L'architettura del veicolo si affida a un accumulatore piuttosto compatto, con una capacità della batteria di circa 50 kWh, una scelta mirata a contenere pesi e costi di listino.

Autonomia Tesla Cybercab: quanti km percorre con una ricarica?

Nei test eseguiti in laboratorio, questa configurazione ha permesso di registrare un'autonomia stimata di circa 450 km (280 miglia) nel ciclo combinato EPA. Ricordati comunque che i rilevamenti d'oltreoceano differiscono dai nostri standard WLTP, quindi è bene considerare questi dati come riferimenti puramente indicativi per il mercato europeo.

Tesla Cybercab con o senza volante: come sarà da guidare su strada?

Che la versione definitiva mantenga o meno i comandi fisici è ancora un'incognita, ma una vettura elettrica leggera da 1.412 kg e 219 CV ha sulla carta ottime credenziali dinamiche. Se Tesla decidesse di non rinunciare del tutto al piacere di guida tradizionale, un mezzo con queste specifiche potrebbe rivelarsi un bel giocattolo da inserire in traiettoria tra le curve di una strada secondaria.

VEDI ANCHE