La nuova Tesla Roadster è ancora un miraggio. Spunta una nuova data ma ci vogliamo credere?

Nuova Tesla Roadster, ma quando arrivi? Pare che adesso ci sia una nuova mezza promessa sulla sua presentazione ufficiale. Ovviamente, non serve dirlo troppo, il tutto va preso con le dovute cautele perché nel corso del tempo le promesse su questo modello sono state davvero tante e per il momento nessuna è stata mantenuta. Quindi, quando la vedremo? Stando a quanto racconta un rapporto di The Information, la presentazione del modello di produzione dovrebbe tenersi ad agosto.

Pare che la nuova Tesla Roadster sarà svelata in Texas e che contestualmente sarà pure presentato il pacchetto SpaceX che garantirà alla vettura un'accelerazione ancora più rapida e forse non solo questo... Sarà davvero così? A stretto giro dalla pubblicazione di questo rapporto sono arrivate le dichiarazioni del responsabile del design di Tesla, Franz von Holzhausen, che ha fatto sapere che la presentazione della nuova Roadster si terrà tra poche settimane. Dunque, pare che entro la fine dell'estate la casa automobilistica potrebbe presentare finalmente questa nuova vettura che rappresenterà il meglio della tecnologia che Tesla ha saputo sviluppare.

Tesla Roadster

Però, lo abbiamo visto nel tempo, la nuova Roadster è stata più volte in procinto di essere presentata ma alla fine non si è ancora vista. Sarà la volta buona? Visto il pregresso siamo molto scettici. Ne sapremo certamente di più nel corso delle prossime settimane. Del resto, sembrava certo che la nuova Roadster dovesse essere presentata ad aprile e poi a maggio. Adesso, pare che si dovrà attendere agosto. Vedremo...

La prima promessa? Nel 2017

La nuova roadster era stata svelata come concept nel 2017 e all'epoca la promessa era quella di portarla al debutto su strada entro il 2020. Poi tra ritardi, necessità di concentrarsi su altri progetti e problemi, questo modello ha iniziato a slittare. Elon Musk ha sempre detto che la nuova Roadster sarebbe arrivata, esaltando la sua tecnologia ma, al momento, di davvero concreto non c'è nulla, solamente tante promesse non mantenute.

Se poi davvero Tesla dovesse mostrare questo modello ad agosto, prima che arrivi su strada ci vorrà ancora diverso tempo. Quanto? In passato Elon Musk parlava di 12-18 mesi dalla presentazione. Insomma, chi l'aveva prenotata lasciando 50 mila dollari di anticipo, 250 mila dollari per la Founders Series, dovrà attendere ancora davvero molto tempo per poter mettere nel garage di casa la nuova Roadster.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026