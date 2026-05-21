Tesla accelera sulla Full Self Driving in Europa: arriva anche in Lituania

A sorpresa, Tesla ha reso disponibile la Full Self Driving in Lituania. Dopo i Paesi Bassi, la FSD arriva anche per i clienti Tesla di questo Paese. Il dibattito in Europa sulla FSD sta andando avanti ma ci sono alcuni Stati che stanno accelerando e prendendo iniziative autonome. In attesa che Bruxelles prenda una decisione, ci si poteva aspettare che la Full Self Driving potesse essere resa disponibile in Belgio o in Germania. Invece, la Lituania ha sorpreso tutti. Le autorità locali hanno quindi deciso di autorizzare l'utilizzo della FSD, con il conducente che ovviamente deve continuare a prestare la massima attenzione.

Non stiamo parlando di guida autonoma ma di un avanzato sistema di assistenza alla guida. Dunque, la responsabilità è sempre a carico del conducente che dovrà essere pronto a intervenire in caso di problemi.

La Full Self Driving avanza in Europa

Salgono quindi a due i Paesi europei dove la FSD è stata resa disponibile. L'obiettivo di Tesla, lo sappiamo, è fare in modo di rendere disponibile la Full Self Driving in tutti i Paesi europei il prima possibile. Bisognerà aspettare la decisione di Bruxelles sulla proposta della RDW olandese oppure altri Paesi si muoveranno in autonomia? Lo scopriremo nel corso delle prossimi mesi ma pare evidente che oramai ci siamo. È solo questione di tempo ma la FSD è destinata ad arrivare in tutti i Paesi del Vecchio Continente.

FSD Supervised now rolling out to Teslas in Lithuania 🇱🇹!



Making European roads safer, one by one pic.twitter.com/Uuj0bNG7pP — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) May 20, 2026

Per l'azienda di Elon Musk una vittoria importante. Tornando alla Lituania, i proprietari di una Tesla con Hardware 4 potranno attivare la Full Self Driving (Supervised). Ancora per oggi si può acquistare il pacchetto a 7.500 euro che permette un utilizzo senza limiti di questa funzionalità. Alla fine rimarrà il solo abbonamento da 99 euro al mese, un pacchetto più ''centrato'' che permette di attivare la FSD solamente nei periodi che davvero serve. A questo punto non rimane che attendere novità sulla disponibilità della FSD anche negli altri Paesi europei.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026