Guida autonoma

Tesla accelera sulla Full Self Driving in Europa: arriva anche in Lituania

Avatar di Filippo Vendrame,

6 ore fa - Disponibile per le auto con Hardware 4 e abbonamento mensile dedicato

Dopo i Paesi Bassi, anche la Lituania apre alla Tesla Full Self Driving

A sorpresa, Tesla ha reso disponibile la Full Self Driving in Lituania. Dopo i Paesi Bassi, la FSD arriva anche per i clienti Tesla di questo Paese. Il dibattito in Europa sulla FSD sta andando avanti ma ci sono alcuni Stati che stanno accelerando e prendendo iniziative autonome. In attesa che Bruxelles prenda una decisione, ci si poteva aspettare che la Full Self Driving potesse essere resa disponibile in Belgio o in Germania. Invece, la Lituania ha sorpreso tutti. Le autorità locali hanno quindi deciso di autorizzare l'utilizzo della FSD, con il conducente che ovviamente deve continuare a prestare la massima attenzione.

Non stiamo parlando di guida autonoma ma di un avanzato sistema di assistenza alla guida. Dunque, la responsabilità è sempre a carico del conducente che dovrà essere pronto a intervenire in caso di problemi.

La Full Self Driving avanza in Europa

Salgono quindi a due i Paesi europei dove la FSD è stata resa disponibile. L'obiettivo di Tesla, lo sappiamo, è fare in modo di rendere disponibile la Full Self Driving in tutti i Paesi europei il prima possibile. Bisognerà aspettare la decisione di Bruxelles sulla proposta della RDW olandese oppure altri Paesi si muoveranno in autonomia? Lo scopriremo nel corso delle prossimi mesi ma pare evidente che oramai ci siamo. È solo questione di tempo ma la FSD è destinata ad arrivare in tutti i Paesi del Vecchio Continente.

Per l'azienda di Elon Musk una vittoria importante. Tornando alla Lituania, i proprietari di una Tesla con Hardware 4 potranno attivare la Full Self Driving (Supervised). Ancora per oggi si può acquistare il pacchetto a 7.500 euro che permette un utilizzo senza limiti di questa funzionalità. Alla fine rimarrà il solo abbonamento da 99 euro al mese, un pacchetto più ''centrato'' che permette di attivare la FSD solamente nei periodi che davvero serve. A questo punto non rimane che attendere novità sulla disponibilità della FSD anche negli altri Paesi europei.

VEDI ANCHE
Supercharger pieni? Tesla testa le code virtuali: ecco come funzionano
Tesla, la Full Self Driving diventerà solo in abbonamento in tutta Europa
Tesla Model 3 con FSD, nuovo record nella Cannonball Run senza interventi umani
Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026
Tags
auto elettricheteslaauto a guida autonoma
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Tesla
Tesla
Vedi anche