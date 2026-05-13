Tesla, la Full Self Driving diventerà solo in abbonamento in tutta Europa

Tesla sta introducendo progressivamente in Europa la sua strategia legata all'offerta della Full Self Driving del mercato americano. Vero, nel Vecchio Continente la FSD è oggi disponibile solamente nei Paesi Bassi ma la casa automobilistica è fiduciosa di poter offrire in tempi brevi le funzionalità avanzate di assistenza alla guida anche negli altri Paesi dell'Unione Europea. Sappiamo che a Bruxelles se ne sta discutendo e nei prossimi mesi potrebbero arrivare novità nonostante ci siano ancora alcuni Paesi scettici sulle potenzialità di questa piattaforma.

Intanto che si decide, Tesla si sta portano avanti e ha fatto sapere che il 21 maggio sarà l'ultimo giorno in cui sarà possibile acquistare il pacchetto della Full Self Driving in Europa (15 maggio nei Paesi Bassi). Per la precisione, non sarà più possibile acquistare l'Autopilot avanzato a 3.800 euro e le funzionalità di guida automatica completa a 7.500 euro.

Tesla Full Self Driving - configuratore

Verso il modello in abbonamento

Eliminata la possibilità di poter acquistare (a caro prezzo) questi pacchetti, Tesla introdurrà in tutta Europa il modello in abbonamento come già fatto negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi. In pratica, per poter utilizzare la FSD bisognerà pagare un abbonamento al prezzo di 99 euro al mese. Al momento l'abbonamento è sottoscrivibile in Europa ovviamente solo nei Paesi Bassi ma con questa mossa Tesla vuole essere già pronta quando la Full Self Driving sarà resa disponibile anche nel resto del Vecchio Continente, o almeno in più Paesi UE.

Chi aveva acquistato le funzionalità di guida automatica completa non deve preoccuparsi perché non appena arriverà la Full Self Driving si potrà utilizzare senza alcun extra. Chi invece aveva acquistato l'Autopilot avanzato potrà accedere alla FSD a 49 euro al mese.

Il modello in abbonamento è più vantaggioso sia per Tesla e sia per i clienti. Senza dover spendere immediatamente una cifra importante, i clienti possono attivare le funzioni della FSD solamente nei periodi in cui ne hanno effettivamente bisogno. Per la casa automobilistica, invece, l'abbonamento significa invece poter generare entrate stabili e prevedibili.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/05/2026