Auto elettriche

Supercharger pieni? Tesla testa le code virtuali: ecco come funzionano

Avatar di Filippo Vendrame,

2 ore fa - Tesla introduce la lista d’attesa ai Supercharger per gestire le code

Tesla raccoglierà feedback dagli utenti per perfezionare la nuova gestione intelligente delle code ai Supercharger prima del lancio globale

Le code ai Supercharger sono un evento raro, ma può capitare, soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Per questo, la casa automobilistica sta continuamente lavorando ad ampliare le stazioni esistenti introducendo un numero maggiore di colonnine. Ma se questo non basta? Per evitare problemi, Tesla ha iniziato a testare una funzionalità di cui si sta parlando da tempo e pensata per risolvere il problema della gestione delle attese e cioè le ''code virtuali''.

Come funzionano le code virtuali ai Supercharger?

Per il momento si tratta di un programma pilota chiamato ''Waitlist'' attivo presso alcune stazioni di ricarica a Los Gatos, Mountain View e San Francisco, in California, nonché a San Jose, sempre in California, e nel Bronx, a New York (East Gun Hill Road). Dunque, solamente negli Stati Uniti dove il ''traffico'' presso le stazioni di ricarica di Tesla a volte può essere molto elevato. Gli automobilisti sono invitati a fornire feedback direttamente tramite l'app Tesla per perfezionare il sistema prima di un'eventuale implementazione su scala più ampia.

Come funziona? Attraverso il suo account su X (ex Twitter), Tesla ha condiviso un breve filmato che mostra il funzionamento di questa novità. In caso di code, sarà possibile iscriversi automaticamente alla lista d'attesa quando il veicolo ha la stazione Supercharger impostata come destinazione nel navigatore. Viene inoltre visualizzata una notifica che indica la propria posizione in coda.

Insomma, una novità pensata per mettere ordine nelle stazioni Supercharger quando si vanno a creare code per ricaricare. E le auto elettriche non Tesla che possono ricaricare nei Supercharger? Nessun problema perché la casa automobilistica ha comunicato che anche loro potranno iscriversi alla lista d'attesa tramite l'app Tesla.

Quando questa novità sarà resa disponibile a tutti? Non è chiaro. Per il momento Tesla si occuperà di raccogliere i feedback dagli utenti per migliorare la gestione delle code virtuali. Quando riterrà che sia pronta, inizierà a renderla disponibile a tutti.

Fonte: Teslarati

VEDI ANCHE
Tesla Semi, il camion elettrico ha una batteria davvero enorme
Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026
Tags
auto elettrichetesla
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Tesla
Tesla
Vedi anche