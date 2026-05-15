Supercharger pieni? Tesla testa le code virtuali: ecco come funzionano

Le code ai Supercharger sono un evento raro, ma può capitare, soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Per questo, la casa automobilistica sta continuamente lavorando ad ampliare le stazioni esistenti introducendo un numero maggiore di colonnine. Ma se questo non basta? Per evitare problemi, Tesla ha iniziato a testare una funzionalità di cui si sta parlando da tempo e pensata per risolvere il problema della gestione delle attese e cioè le ''code virtuali''.

Come funzionano le code virtuali ai Supercharger?

Per il momento si tratta di un programma pilota chiamato ''Waitlist'' attivo presso alcune stazioni di ricarica a Los Gatos, Mountain View e San Francisco, in California, nonché a San Jose, sempre in California, e nel Bronx, a New York (East Gun Hill Road). Dunque, solamente negli Stati Uniti dove il ''traffico'' presso le stazioni di ricarica di Tesla a volte può essere molto elevato. Gli automobilisti sono invitati a fornire feedback direttamente tramite l'app Tesla per perfezionare il sistema prima di un'eventuale implementazione su scala più ampia.

We're now testing a new waitlist feature at 5 Supercharger sites. Share feedback through the Tesla app to help us make it better.



- Los Gatos, CA - Los Gatos Boulevard

- Mountain View, CA - El Monte Avenue

- San Francisco, CA - Lombard Street

- San Jose, CA - Saratoga Avenue

-… pic.twitter.com/epTVzpJxgW — Tesla Charging (@TeslaCharging) May 11, 2026

Come funziona? Attraverso il suo account su X (ex Twitter), Tesla ha condiviso un breve filmato che mostra il funzionamento di questa novità. In caso di code, sarà possibile iscriversi automaticamente alla lista d'attesa quando il veicolo ha la stazione Supercharger impostata come destinazione nel navigatore. Viene inoltre visualizzata una notifica che indica la propria posizione in coda.

Insomma, una novità pensata per mettere ordine nelle stazioni Supercharger quando si vanno a creare code per ricaricare. E le auto elettriche non Tesla che possono ricaricare nei Supercharger? Nessun problema perché la casa automobilistica ha comunicato che anche loro potranno iscriversi alla lista d'attesa tramite l'app Tesla.

Quando questa novità sarà resa disponibile a tutti? Non è chiaro. Per il momento Tesla si occuperà di raccogliere i feedback dagli utenti per migliorare la gestione delle code virtuali. Quando riterrà che sia pronta, inizierà a renderla disponibile a tutti.

Fonte: Teslarati

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026