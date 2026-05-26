Tesla Cybertruck diventa ancora più estremo con il nuovo kit di Unplugged Performance

Il Tesla Cybertruck non ammette mezzo misure, o si ama o si odia. Nel tempo, questo pickup elettrico ha ricevuto diverse critiche ma i suoi estimatori spesso si divertono a personalizzarlo per renderlo ancora più particolare, attingendo agli accessori aftermarket. Adesso, da parte di Unplugged Performance, società specializzata in accessori per i modelli Tesla, arriva una novità interessante in quanto ha reso disponibile uno speciale pacchetto destinato alla versione dual motor del Cybertuck.

Tesla Cybertruck Unplugged Performance

Così, il pickup elettrico è pronto davvero a tutto

Il pacchetto si chiama ''UP Invincible Expedition Package'' e aggiunge al Cybertruck un nuovo paraurti anteriore dal design aggressivo, completo di bull bar e nuovi fari supplementari, tra cui una barra luminosa a LED. Il kit comprende anche un nuovo cofano in fibra di carbonio con la propria barra luminosa.

Ma non è certamente finita qui in quanto questo pacchetto specifico per il pickup elettrico include protezioni sottoscocca, protezioni laterali, un portapacchi personalizzato e barre portatutto laterali. Si può acquistare il pacchetto per intero oppure i singoli componenti ma l'aspetto interessante è che il tutto si può montare e soprattutto smontare rapidamente e senza problemi. In questo modo, se il veicolo è in leasing, alla scadenza del contratto sarà possibile ripristinarlo senza lasciare traccia.

Il prezzo del pacchetto completo è di 18.544 dollari.

Tesla Cybertruck Unplugged Performance, vista posteriore

Tanti accessori per il Cybertruck

Il catalogo di Unplugged va ben oltre il solo kit Expedition per il pickup elettrico. Si trovano davvero tante cose, come nuovi luci a LED aggiuntive, cerchi di molteplici misure e addirittura kit sospensioni per i modelli che non dispongono delle più sofisticate sospensioni pneumatiche. L'unico limite è il proprio budget.

Fonte: CarScoops

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026