Guida autonoma

La Tesla FSD avanza in Europa: via libera anche in Estonia

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5 ore fa - FSD Tesla accelera in UE: terza approvazione europea per la guida assistita

La Full Self-Driving di Tesla continua la sua espansione nel Vecchio Continente dopo Paesi Passi e Lituania

La Tesla Full Self-Driving (Supervised) ha compiuto un altro importante passo avanti in Europa. Infatti, il 29 maggio l'Estonia è diventata il terzo Paese dell'Unione Europea ad approvare l'utilizzo della FSD dopo Paesi Bassi e Lituania. Passo dopo passo, la Full Self Driving avanza nel Vecchio Continente. La ''Transport Administration'' dell'Estonia ha concesso l'approvazione sulla base della decisione della RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer ) cioè l'Autorità olandese per i veicoli. Questo meccanismo di riconoscimento reciproco, reso possibile dai regolamenti UE, consente agli altri Stati membri di accelerare l'implementazione senza dover ripetere lunghi test.

L'autorità estone ha fatto notare che il sistema FSD di Tesla è stato sottoposto a rigorose valutazioni sulle strade europee per circa 18 mesi prima dell'approvazione iniziale nei Paesi Bassi nell'aprile 2026.

Non è guida autonoma

Il sistema FSD Supervised rimane classificato come sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) di Livello 2. Questo significa che per quanto avanzato, non è guida autonoma e il conducente dovrà essere sempre pronto a riprendere il controllo della vettura in caso di necessità. Inoltre, è sempre responsabile del comportamento dell'auto.

Dopo Paesi Bassi e Lituania, anche i clienti Tesla dell'Estonia potranno chiedere l'accesso alla Full Self Driving. Oggi, l'FSD richiede il pagamento di un abbonamento mensile pari a 99 euro. Una soluzione molto più flessibile del precedente pacchetto ad acquistare una tantum, al prezzo però di ben 7.500 euro.

Insomma, buone notizie sul fronte dell'introduzione dell'FSD dopo che Tesla ha condotto per lungo tempo test in Europa per dimostrare la bontà del suo sistema avanzato di assistenza alla guida. L'obiettivo, ovviamente, è quello di rendere l'FSD disponibile in tutti i Paesi UE. A Bruxelles ne stanno discutendo ma intanto alcuni Paesi si stanno muovendo autonomamente.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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