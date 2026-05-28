Tesla Model 3 Plaid, l’idea c’è ma oggi non è una priorità

Una possibile Model 3 Plaid potrebbe raccogliere l’eredità delle versioni più radicali di Model S e Model X, ma Tesla oggi è concentrata su altri progetti

Oggi nella gamma della Tesla Model 3 troviamo la versione Performance in grado di offrire prestazioni elevatissime con uno 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e una velocità massima di 262 km/h. Ma se arrivasse qualcosa di ancora più estremo? Lars Moravy, vicepresidente di Tesla per l'ingegneria dei veicoli, ha recentemente rivelato che l'azienda ha preso in considerazione l'introduzione di una versione Plaid per la sua berlina elettrica, come già fatto in passato su Model S e Model X oggi fuori produzione.

Dunque, stiamo parlando di un modello dotato di 3 motori elettrici in grado di offrire potenza e prestazioni ancora maggiori. Quindi sta arrivando davvero una Tesla Model 3 Plaid? Al momento non c'è nulla di definito. Tesla ha altre priorità e ci sono alcune sfide tecniche da superare ma Lars Moravy afferma di pensare ''continuamente'' a una Model 3 Plaid.

Del resto, con Model S e Model X eliminate dalla gamma Tesla, un nuovo modello Plaid ci starebbe bene per continuare a proporre una vettura con prestazioni da supercar.

Tesla Model 3 Performance

Oggi non è una priorità ma domani...

Le dichiarazioni del manager Tesla arrivano dal podcast ''Ride the Lightning'' in cui Moravy ha fatto capire che una Model 3 Plaid certamente ha un posto nella potenziale gamma di veicoli futuri di Tesla. Ci sono comunque sfide tecniche da affrontare. Moravy ha infatti aggiunto che la Model 3 Plaid probabilmente adotterà i motori con rivestimento in carbonio già presenti sulla Model S Plaid. Tuttavia, l'integrazione di un terzo motore rappresenterà una sfida tecnica importante.

In ogni caso, al momento ci sono altre priorità dato che Tesla oggi è in piena fase di trasformazione in un'azienda focalizzata sulla guida autonoma, sull'intelligenza artificiale e sulla robotica. Insomma, per quanto interessante, un'eventuale Model 3 Plaid dovrà aspettare.

Peccato, perché oggi manca nella gamma della casa automobilistica un'auto con prestazioni da supercar. Certo, c'è sempre la nuova Roadster, ma non sappiamo esattamente quando arriverà sul mercato e comunque sarà per pochi. Non rimane che attendere e capire se un giorno ci sarà davvero una Tesla Model 3 Plaid.

Fonte: Teslarati

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026