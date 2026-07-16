Volkswagen ID. Polo, adesso costa di meno: arrivano le versioni con batteria da 37 kWh

La nuova Volkswagen ID. Polo ha fatto il suo debutto ufficiale alla fine del mese di aprile. Le prevendite sono iniziate da un po' e a quanto pare la nuova piccola compatta elettrica ha già ottenuto 25 mila ordini. La casa tedesca aveva inizialmente reso disponibili solamente le versioni top di gamma, quelle più complete ma anche più costose, rimandando all'estate per l'introduzione delle altre varianti, quelle più accessibili. Adesso, Volkswagen ha fatto sapere di aver iniziato a introdurre i modelli più accessibili con batteria LFP da 37 kWh.

La ID. Polo diventa più accessibile

La nuova batteria offre un'autonomia WLTP fino a 334 km e può essere ricaricata in corrente continua fino a 90 kW (dal 10 all'80% in circa 23 minuti). Tale accumulatore può essere abbinato alle motorizzazioni da 116 CV e 135 CV. La casa tedesca va così a completare la gamma della sua nuova compatta elettrica, uno dei modelli chiave per la crescita nle segmento delle BEV.

Il modello con batteria da 37 kWh è pensato prevalentemente per tutti coloro che cercano una vettura per un utilizzo urbano o per i classici tragitti quotidiani casa-lavoro e ritorno.

Volkswagen ID. Polo Trend

Ricordiamo che la Volkswagen ID. Polo poggia sulla piattaforma MEB+ e misura 4.053 mm lunghezza x 1.816 mm larghezza x 1.530 mm altezza, con passo di 2.600 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 435 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può salire a quota 1.243 litri.

Al vertice della gamma c'è la versione, quella già in vendita, con 211 CV, batteria da 52 kWh e un'autonomia di oltre 450 km.

Allestimenti e prezzi

3 gli allestimenti: Trend, Life e Style. La versione base di serie offre già, tra le altre cose, i sistemi di assistenza alla guida come Side Assist e Lane Assist (incluso Emergency Assist). Sempre presenti a bordo dotazioni come i fari a LED con controllo automatico degli abbaglianti, il Digital Cockpit con display da 10 pollici, il sistema di infotainment Innovision da 13 pollici, il volante multifunzione in similpelle e il climatizzatore automatico.

Per il momento la casa tedesca ha annunciato i prezzi per il mercato tedesco ma quelli per l'Italia non dovrebbero tardare a essere comunicati. Per l'allestimento Trend si parte da 24.995 euro, mentre gli allestimenti Life e Style, abbinabili alla batteria da 37 kWh, sono disponibili a partire da 29.195 euro.

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