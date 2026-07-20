Volkswagen ID. Cross, al via gli ordini in Italia. Si parte (per ora) da 37.450 euro

La Volkswagen ID. Cross è ordinabile in Italia da 37.450 euro con batteria da 52 kWh e 211 CV, resto gamma tra fine 2026 e 2027.

Dopo il debutto ufficiale della scorsa settimana, la Volkswagen ID. Cross può essere ordinata in Italia. E non mancano le novità, almeno cronologiche sulle disponibilità dei diversi allestimenti. Il nuovo SUV compatto 100% elettrico, erede ideale della T-Cross a motore termico, è disponibile a partire da 37.450 euro e non da 28.000 euro come precedentemente indicato. Ma c’è un motivo.

Un solo allestimento disponibile per ora

Volkswagen ID. Cross

Per ora la ID. Cross è ordinabile solamente nelle versioni Life e Style, entrambe con batteria da 52 kWh e motore APP290 da 155 kW (211 CV), a un prezzo di listino che parte da 37.450 euro. Il resto della gamma, comprese le motorizzazioni da 85 kW (115 CV) e 99 kW (135 CV) abbinate alla batteria più piccola da 37 kWh, sarà ordinabile tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, quando l'offerta italiana arriverà a comprendere sette combinazioni di batteria e allestimento.

Dalla disponibilità delle sole versioni Life e Style si comprende la discrepanza tra i prezzi previsti (e confermati da Volkswagen nel relativo comunicato) e quelli al momento disponibili. Chi oggi vuole acquistare l’ID. Cross partirà da un listino di 37.450 euro. Il prezzo di circa 29.000 euro fa riferimento alla versione base della gamma, ovvero il futuro allestimento Trend con motore meno potente, non ancora disponibile per essere ordinato.

Autonomia, ricarica e dotazioni

Volkswagen ID. Cross

Le due versioni oggi ordinabili in Italia condividono la stessa base tecnica composta dal motore elettrico APP290 da 155 kW (211 CV) e dalla batteria da 52 kWh, abbinati alla sola trazione anteriore. Cambiano invece dotazioni ed equipaggiamenti. L’allestimento Life è quello d'ingresso, con cerchi in lega da 18” e Climatronic a due zone di serie. L’allestimento Style aggiunge, tra le altre cose, fari IQ.LIGHT Matrix LED, sedili anteriori riscaldati e vetri posteriori oscurati. Per le altre motorizzazioni della gamma, comprese le versioni con batteria da 37 kWh, e per tutte le altre informazioni e specifiche rimandiamo alla scheda tecnica completa che abbiamo pubblicato al momento del debutto della ID. Cross.

Con la batteria da 52 kWh, l'ID. Cross dichiara un'autonomia WLTP fino a 427 km e una ricarica rapida in corrente continua dal 10 all'80% in circa 24 minuti, con potenza di picco fino a 105 kW. Di serie su entrambi gli allestimenti ci sono il Digital Cockpit da 10,25'', l'infotainment con schermo da 12,9'', il Lane Assist, il Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti e la funzione Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW.

Tra le opzioni disponibili in esclusiva sulla ID. Cross c’è la funzione di massaggio pneumatico per i sedili anteriori con tre programmi selezionabili, oltre a un impianto audio Harman Kardon da 425 W con 10 altoparlanti e subwoofer.

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