Volkswagen accelera sulla guida autonoma: ADAS Livello 3 in Cina dal 2027

Volkswagen prepara un importante passo avanti nello sviluppo della guida semiautonoma di livello 3.

Debutto previsto nel mercato cinese

Il costruttore tedesco (guarda la homepage di VW Italia) ha annunciato che il debutto della nuova tecnologia è previsto in Cina nella seconda metà del 2027, mentre al momento non sono previste applicazioni analoghe per i modelli destinati ai mercati occidentali. In questa configurazione il veicolo sarà in grado di assumere il controllo della marcia in specifiche condizioni operative, riducendo il coinvolgimento continuo del conducente.

Volkswagen: partnership con Horizon Robotics per gli ADAS di Livello 3 in Cina dal 2027

La partnership con Horizon Robotics

Per raggiungere questo obiettivo il marchio collaborerà con Horizon Robotics (guarda la homepage di Horizon Robotics) attraverso la joint venture CARIZON, che avrà il compito di sviluppare una piattaforma evoluta basata sull'intelligenza artificiale. Il nuovo modello di IA sarà progettato per gestire tutte le fasi della guida, migliorando la capacità del sistema di interpretare il traffico e prevedere il comportamento degli altri utenti della strada.

La soluzione sarà integrata nella nuova architettura elettronica sviluppata localmente per il mercato cinese, con l'obiettivo di estenderne l'impiego anche ad altri Paesi del cosiddetto Sud globale.

Volkswagen: la ID. Unyx 07

I modelli già coinvolti

La collaborazione ha già prodotto risultati concreti. Il sistema ADAS L2+2 è infatti disponibile su alcuni modelli commercializzati nel Paese asiatico, tra cui l'ID. Unyx 07 e l'ID. Unyx 06. Questi veicoli possono già contare sulla funzione Navigate on Autopilot per la guida in autostrada e sul sistema di memorizzazione automatica delle manovre di parcheggio.

Entro la fine dell'anno è inoltre previsto l'arrivo di una versione L2++, che estenderà la funzione Navigate on Autopilot anche agli scenari urbani e sarà destinata a sette veicoli a energia alternativa del marchio riservati al mercato cinese.

Volkswagen: la ID. Unyx 06

Europa ancora in attesa

Commentando il progetto, Oliver Blume, CEO del gruppo tedesco, ha dichiarato: ''La Cina è diventata uno dei principali hub di innovazione e tecnologia del Gruppo Volkswagen, in particolare nei settori del software, dell'intelligenza artificiale e della guida automatizzata. La nostra intensificatacollaborazioneall'interno di CARIZON rafforza ulteriormente la nostra capacità di sviluppare e scalare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per la guida automatizzata''.

Per quanto riguarda l'Europa, non esiste ancora una tempistica ufficiale per l'introduzione del Livello 3, ma il percorso tecnologico avviato lascia intendere che questa evoluzione potrebbe arrivare anche nel Vecchio Continente.

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