Volkswagen eBike, così la tecnologia delle auto arriva sulle due ruote

Queste sono le nuove eBike Volkswagen che portano sulle 2 ruote alcune delle tecnologie che solitamente troviamo sulle auto. In realtà, non sono bici davvero realizzate dal costruttore tedesco. A realizzarle ci ha pensato n+, ovviamente su licenza Volkswagen. Con sede a Düsseldorf, n+ è nota soprattutto per la produzione di bici elettriche a pedalata assistita su licenza per marchi del settore motorsport, tra cui il team Mercedes-AMG di Formula 1.

Adesso, arrivano due nuovi modelli. Si tratta della Volkswagen Sports eBike e della Volkswagen Crossover eBike. Entrambe si caratterizzano per essere dotate di sistemi di sicurezza ispirati al settore automobilistico, per portare la sicurezza delle autovetture anche nel mondo del ciclismo.

Volkswagen ebike

Non si tratta, quindi, di eBike pensate per affrontare percorsi impegnativi, magari in montagna, quanto modelli pensati per un utilizzo prevalentemente cittadino dove la sicurezza è ancora più importante.

Paola d'ordine: sicurezza

Entrambe le bici sono dotate di quello che è stato chiamato Smart View. Si tratta di una telecamera montata sul manubrio che offre al ciclista una visuale in tempo reale di ciò che accade alle sue spalle. Ma non è finita qui, perché grazie ad un radar, la bici fornisce pure avvisi di angolo cieco, segnalando al ciclista l'avvicinarsi di un veicolo.

Volkswagen ebike

Insomma, senza doversi girare e quindi distrarre, il ciclista saprà sempre quello che sta succedendo alle sue spalle. Un bel vantaggio sul fronte della sicurezza, soprattutto quando pedaliamo in città dove il traffico può diventare molto pericoloso.

Queste bici adottano anche un altro sistema di sicurezza chiamato Smart Lights. Si tratta banalmente di una striscia LED collocata nel tubo orizzontale del telaio che si illumina di rosso in frenata e di ambra quando si svolta. In questo modo chi sta arrivando dietro o si trova a lato avrà la percezione di quello che sta facendo il ciclista. Più o meno viene replicato quello che succede sulle auto.

Volkswagen ebike

Occhiali smart e c'è pure un casco speciale

Oltre alle bici è stato realizzato uno speciale casco che si collega via Buetooth che integra delle luci che si sincronizzano con quelle dell'eBike per migliorare la visibilità su strada. Molto interessanti anche gli Smart Glasses, speciali occhiali, che traggono ispirazione dai sistemi head-up dispay dei veicoli moderni, che comunicano indicazioni di navigazione, avvisi sui punti ciechi posteriori e informazioni di guida direttamente nel campo visivo del conducente, senza che questi debba distogliere lo sguardo dalla strada. Il funzionamento su questi occhiali smart è del tutto simile, per fare in modo che il ciclista non si distragga.

Fonte: Zag Daily

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