Toyota Land Cruiser FJ debutta in Giappone, il baby Land Cruiser che l’Europa non avrà

La nuova Toyota Land Cruiser FJ era stata presentata ufficialmente in Giappone lo scorso anno, a ottobre. Chiamata per lungo tempo come “baby Land Cruiser'', inizialmente si speculava del possibile arrivo anche sul mercato europeo. Al momento della presentazione, la casa automobilistica aveva però chiarito che questo modello sarebbe stato commercializzato solamente in Giappone. A distanza di diversi mesi, sono finalmente partiti gli ordini della nuova Land Cruiser FJ sul mercato giapponese e a quanto pare non ci sono novità per le vendite fuori dal Paese. In Europa, per il momento non arriverà.

Toyota Land Cruiser FJ

Com'è fatta la nuova Land Cruiser FJ

Le forme del fuoristrada sono squadrate e le misure sono 4.575 mm lunghezza x 1.855 mm larghezza x 1.960 mm altezza, con un passo di 2.580 mm. Il frontale, in particolare, si caratterizza per la presenza di fari con firma luminosa a forma di C. Sul portellone posteriore troviamo la ruota di scorta. A rimarcare la sua natura off-road, le ampie protezioni in plastica nera sulla parte bassa delle portiere e sui passaruota. Con questo modello, l'obiettivo della casa automobilistica era quello di offrire quelle caratteristiche della gamma Land Cruiser che piacciono ai clienti, in dimensioni più compatte.

Toyota Land Cruiser FJ

L'abitacolo mostra invece un'impostazione razionale senza troppo fronzoli. Dietro al volante multifunzione troviamo il quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 12,3 pollici. I comandi del climatizzatore sono fisici per una maggiore praticità, mentre sul tunnel centrale è presente il selettore della trasmissione, oltre a quello per gestire la trazione integrale. Il vano bagagli presenta una capacità di 795 litri.

Motore

Sotto al cofano c'è un motore quattro cilindri 2TR-FE da 2,7 litri di cilindrata in grado di erogare 163 CV e 246 Nm di coppia. Unità abbinata a un cambio automatico a 6 rapporti.

Toyota Land Cruiser FJ

Prezzi

Per la nuova Toyota Land Cruiser FJ a disposizione ci sono anche diversi accessori che permettono di personalizzarla. In ogni caso, il suo prezzo parte da 4.500.100 yen che al cambio sono circa 24.300 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026