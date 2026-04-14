App Bosch eBike Flow: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento 1.34

Scopri l'aggiornamento 1.34 di Bosch eBike Flow: arriva il Trick Check per misurare salti e wheelie e l'integrazione cardio

Che il mondo delle e-bike stia diventando sempre più una questione di software, oltre che di gambe e motori, non è una novità. Ma l’ultimo aggiornamento 1.34 dell’app Bosch eBike Flow sposta l’asticella un po’ più in là, andando a toccare corde che solleticano l’ego di ogni biker: quelle della performance pura e del freestyle.

Trick Check: il giudice nel taschino

La novità che farà discutere di più è senza dubbio il Trick Check. Immagina di essere sul tuo trail preferito, di puntare quella radice, affrontarla con un manual... da manuale e uscire in salto. Ecco, ora Bosch ti dà i voti (il manual è un'impennata senza pedalare).

Grazie ai sensori del sistema intelligente, l’app riconosce automaticamente se stai facendo un jump, un wheelie (impennata), un manual o uno stoppie. Non si tratta solo di vanto: il sistema misura durata, altezza, distanza e persino l'angolo della manovra.

Il dato rimane visibile sul display per otto secondi (giusto il tempo di un’occhiata rapida prima della prossima curva) e poi finisce dritto nelle statistiche dell’app per essere analizzato a fine giornata. Un ottimo modo per monitorare i progressi tecnici, a patto di avere i componenti compatibili del sistema intelligente.

Bosch eBike Flow 1.34: i dati del Trick Check mostrati sul display della bici

Cardio sotto controllo: l'analisi si fa seria

Se invece pedali per agonismo o per rimettersi in forma, l'integrazione dei dati sulla frequenza cardiaca è la notizia che aspettavi. Se prima potevi vedere i battiti solo in tempo reale sul display via Bluetooth, ora l’app eBike Flow salva tutto.

A fine giro avrai un grafico dettagliato dello sforzo: media dei battiti e andamento cronologico, così da capire esattamente dove hai spinto troppo e dove potevi dare di più.

Navigazione: tre scorciatoie per tornare a casa

Novità anche sul fronte pratico. La sezione Pianificazione si arricchisce dell'elenco Preferiti. Puoi salvare sulla mappa i punti che frequenti più spesso (casa, ufficio, il bar del ritrovo) e scegliere i tre che usi più spesso per impostarli al volo tramite scorciatoie dedicate.

Queste appariranno direttamente nel menu rapido della Ride Screen o sui display della serie Kiox (300, 400C e 500). Meno tempo a smanettare sul telefono, più tempo con le mani sul manubrio.

Bosch eBike Flow 1.34: SmartphoneGrip Vertical tiene lo smartphone in verticale

Lo smartphone si mette in piedi

Per chi preferisce usare il cellulare come computer di bordo, arriva il supporto SmartphoneGrip Vertical. Come dice il nome, permette di montare il telefono in verticale, una posizione che molti preferiscono quando seguono la navigazione cartografica per avere una visione più lunga del percorso.

La cosa intelligente? Mentre lo usi, la batteria della bici ricarica il telefono (a induzione o via USB-C), così puoi tenere lo schermo acceso al massimo della luminosità senza ansie. È compatibile con i supporti Kiox esistenti e garantisce una tenuta a prova di pavé o sterrato grazie ai morsetti e al rivestimento gommato.

Cambiate vellutate con eShift

Infine, Bosch pensa alla salute della trasmissione con l'espansione di eShift. Il sistema ora supporta anche i cambi meccanici (a mozzo o a catena) dotati di tecnologia Gearsensor. La sostanza è semplice: nel momento in cui cambi marcia, il motore taglia l’assistenza per una frazione di secondo.

Il risultato? Cambiate molto più fluide, meno rumori sinistri dalla catena e, soprattutto, meno usura per i componenti. C’è anche l’indicatore della marcia consigliata sul display, per chi vuole pedalare in totale relax senza pensare a nulla. L'aggiornamento sarà presto disponibile per il download: visita il sito ufficiale.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/04/2026