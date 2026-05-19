Toyota Land Hopper, sembra un'eBike ma punta a rivoluzionare la mobilità con 3 ruote

Un innovativo mezzo elettrico a 3 ruote ispirato al mondo Land Cruiser e pensato per città e tempo libero

Pochi giorni fa, Toyota ha annunciato l'arrivo sul mercato della nuova Land Cruiser FJ. Contestualmente, però, la casa automobilistica ha svelato un qualcosa di molto particolare. Si tratta del Land Hopper Concept. La casa automobilistica lo descrive come un ''veicolo elettrico per la mobilità personale'' che sarà disponibile a partire dalla primavera del 2027. In realtà non è la prima volta che se ne parla perché aveva già fatto capolino diversi anni fa. A quanto pare, però, si sta avvicinando il momento della commercializzazione. Land Hopper è l'ultimo tentativo di Toyota di risolvere il problema del trasporto dell'ultimo miglio.

Parliamo di un veicolo elettrico pieghevole a 3 ruote ispirato nello spirito alla Land Rover ma pensato per agevolare gli spostamenti urbani.

Land Hopper Concept

Pensato per agevolare la mobilità dell'ultimo miglio

Guardando il Land Hopper Concept sembra di vedere una sorta di incrocio tra un'eBike e uno scooter elettrico. Adotta una configurazione a doppia ruota anteriore per garantire una guida stabile non solo in città ma anche sui terreni sterrati. Infatti, dispone di un particolare meccanismo che permette alle ruote anteriori di sollevarsi e abbassarsi per offrire una migliore esperienza di guida rispetto a bici o scooter. Secondo Toyota, questa configurazione rende il mezzo più facile da guidare anche da parte degli utenti meno esperti.

Uno degli aspetti più interessanti del Land Hopper è il suo design, pensato per affiancare un'auto anziché sostituirla. Il veicolo compatto si ripiega in modo da poter essere riposto nel bagagliaio, consentendo ai proprietari di raggiungere la destinazione in auto e poi utilizzare il Land Hopper per brevi tragitti, per visitare luoghi d'interesse o semplicemente per spostarsi in zone affollate. Il tutto facilitato dalla presenza di un piccolo motore elettrico. L'accostamento al Land Cruiser ha senso dato che molti proprietari sono soliti trasportare bici da poi utilizzare in campeggio o in vacanza.

Anche le dimensioni sono davvero contenute, con appena 1.355 mm di lunghezza, 600 mm di larghezza e 930 mm di altezza. La ridotta altezza ridotta della sella e le proporzioni compatte sono pensate per facilitarne la salita, la manovrabilità e la guida in tutta sicurezza. Toyota afferma inoltre che il concept potrebbe contribuire ad ampliare la mobilità per gli utenti più anziani o per coloro che rinunciano alla patente di guida. Insomma, un mezzo molto versatile per l'utilizzo in città e non solo.

Land Hopper Concept

Le complete specifiche tecniche non sono state comunicate ma probabilmente ne sapremo di più nei prossimi mesi dato che nel 2027, sarà reso disponibile, almeno in Giappone.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/05/2026